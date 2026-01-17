加拿大新盘提供245伙 入门价327万

加拿大为不少港人移民的主要国家之一，当地亦有不少华人居住，包括加拿大第一城市多伦多，当地最新来港推售的住宅项目位于大学区旁的全新项目101 SPADINA，入场价约加币58.7万起，折合港币约330万。

多伦多为加拿大最繁荣的城市之一，亦是金融中心，当地近年有不少全新项目推售，亦有不少项目来港销售，最新由多伦多房地产开发商Devron发展的101 Spadina来港销售，项目楼高39层，提供245伙，面积介乎441至6250方呎，提供1房至3房户型，另有Penthouses特色户。

举步到达Streetcar及地铁

项目是次来港销售，售价约由加币58.7万起，折合港币约330万，入场门槛不高，适合用作自住或投资收租，项目预计2030年落成入伙。

属单幢式住宅的101 Spadina，规模不算很大，但亦设有12000方呎的会所设施，设施包括健身室，瑜伽室、桑拿室，共享工作及图书室、儿童专区等。

项目邻近PATH地下城入口，可步行到达唐人街，举步到达Streetcar及地铁，交通上有一定优势，附近亦有多间五星级酒店，亦邻近Bay St. 金融街。发展商委托康荣国际协助销售。