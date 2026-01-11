伦敦新盘884呎 起售价1466万

港人对英国物业尤其钟爱，当地推出不少全新项目发售，最新位於伦敦全新项目SEVEN来港推售，售价由英镑140万起，折合港币约1466万。

拥25米长恒温泳池

由英国顶尖地产商Canary Wharf Group打造，位於伦敦SE1区的SEVEN，为1幢13层高住宅大楼，提供92个单位，面积884至2185方呎，提供1房至3房间隔，部分单位可远眺伦敦标志性天际线美景，包括London Eye、泰晤士河、国会大楼及大笨钟。

项目由建筑事务所Stanton Williams设计，设计富现代典雅，凸显英伦当代建筑美学。项目设有面积达1.7万方呎的私人住客会所，由Goddard Littlefair操刀设计，由专业健身会所Educated Body管理，设施一应俱全，包括25米长恒温泳池、男女蒸气浴室、桑拿房及高端健身室等。

交通方面，从项目步行约1分钟即可到达滑铁卢车站，为伦敦四大火车站之一，连接Bakerloo、Northern、Jubilee及Waterloo & City线，通达伦敦各区。乘搭地铁约6分钟即可抵达牛津街，约12分钟可直达伦敦金融城，前往希斯路国际机场亦仅需约45分钟。

项目周边有多间知名餐厅、咖啡店、高端商店及超市，步行可达Southbank Centre、Tate Modern现代美术馆及皇家节日音乐厅等文化地标。邻近亦有多间顶尖学府，包括伦敦政治经济学院及国王学院伦敦，教育资源优越。发展商委托JLL仲量联行协助销售。