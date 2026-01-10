日本新盘主攻1房164万入场 面积304呎 户户设露台

港人热爱旅游日本，近年亦有不少港人移居日本，对当地物业亦有一定需求，最新来港推售位于大阪的The Peak Chiyozaki Waterfront，售价由3300万日圆，折合港币约164万。

由FMI JAPAN株式会社发展，位于大阪市大正区三轩家东2丁目的The Peak Chiyozaki Waterfront，项目提供28个住宅单位，单位面积清一色为269方呎，为1房1厅设计，每户均设有露台，面积介乎35至40方呎，连同露台面积约304至309方呎。

发展商率先推出16伙发售，其中售价最平，位于1楼2伙单位，连同露台面积约309方呎，售价约为3300万日圆，折合港币约164万；顶层设有2伙Penthouse，连露台面积同为309方呎。入场门槛低，适合购入旅行度假时居住，亦可用作长线收租用途，当地租金回报较香港高，适合资金不太充裕的投资人士。

项目预计2027年第1季落成及交楼，楼花期约12个月。

料2027年首季落成

项目预期2027年首季落成及交楼，楼花期只有约12个月，买家购入后可拥有永久业权。

大正区位于大阪西侧，邻近两条河道，项目其中最大卖点，为4楼以上单位可享有河景，并属于永久河景，甚具特色，闲时可在河道两岸缓步跑或散步，相当写意。

步行约6分钟到大正站

项目拥有铁路优势，只需步行约6至7分钟，便可到达大正站，与长堀鹤见绿地线及大阪环状线无缝衔接，如从大正站经长堀鹤见绿地线前往心斋桥，只须约7分钟；经大阪环状线到天王寺站及大阪站约5分及12分钟，往环球影城亦只需约19分钟，与大阪巨蛋仅数分钟步程。此外，往关西国际机场亦只需约60分钟，交通十分方便。

项目附近亦有不少食肆，各式各样的日本料理店随处可见，当中更有不少特色小店，可供选择种类繁多。项目由FMI至汇投资负责销售。