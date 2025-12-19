柏珑III即日沽约21伙 大手客斥逾3632万购4户
更新时间：16:17 2025-12-19 HKT
发布时间：16:17 2025-12-19 HKT
发布时间：16:17 2025-12-19 HKT
信和、嘉华及中国海外合作发展的元朗锦上路柏珑III今日以价单形式售出21伙，包括6伙2房连储物室间隔、9伙2房间隔、6伙1房间隔，项目单日套现逾1.5亿元。
据市场消息指，大手客继续积极入市，其中有买家看好北都发展，连环购入4伙，涉资逾3,632万元。
今日成交价最高单位为第1座11楼A2室，面积562平方呎，2房连储物室间隔，成交价910.56万元，呎价16,202元。
而成交呎价最高单位则为第2座6楼A6室，面积467方呎，2房间隔，成交价770.11万元，呎价约16,491元，成交呎价亦创项目呎价新高。
柏珑系列至今累售1,735伙，合共套现逾151亿元。
