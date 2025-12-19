大阪新盘门槛低230万入场 提供1房及2房面积269呎起

日本为港人经常旅游的亚洲国家之一，近年吸引不少港人移居当地，由于当地住宅项目入场门槛低，不少港人喜欢购置物业作投资用途，最新来港推售位于大阪新盘The Peak Tsutenkaku Elite，售价约由港币230万起。

由FMI Investment Japan株式会社发展，位于大阪市浪速区惠美须东1丁目1-222的全新住宅项目The Peak Tsutenkaku Elite，属单幢式项目，提供44个住宅单位及1间商店，其2至9楼每层设有5个单位，顶层10楼则设有4伙，提供1房及2房单位，其中1房单位面积25.04 至29.5方米，即约269至318方呎，2房单位面积约43.12方米，即约464方呎，项目预计2025年1月落成入伙，已属现楼项目。

The Peak Tsutenkaku Elite来港销售，售价由港币约185万起。

买家可享永久业权

日圆近年维持在5算水平，无论旅游或置业亦有一定吸引力，项目来港销售，售价由230万起，买家可享永久业权。大阪刚举行世博会，日本首个赌场亦设于大阪，预计2030年落成，提升大阪楼价潜力。管理公司亦提供一站式民宿出租管理，透过全球不同旅游平台放租，预计租金回报约6厘。

34分钟到机场

项目位于市中心，同时拥有铁路优势，拥有2站之利，从项目步行至惠美须町駅及动物园前駅只须约2分钟及19分钟。从动物园前駅乘车往大阪旅游地点心斋桥只须6分钟、往难波只须约4分钟、往梅田亦仅约14分钟，而往关西国际机场亦只须34分钟，交通非常便利。

项目周边有各式店舖，而往心斋桥更是著名购物地点，设有各类型店舖、食肆等，购物消费，甚至日常用品均可提供，生活所需亦一应俱全。此外，步行约5分钟便可到达天王寺动物园、往阿倍野Harukas亦只须约19分钟。发展商委托FMI至汇投资协助销售。