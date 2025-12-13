Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪楼价升幅位列全球第一 租赁市场稳定 租金回报率超5厘

更新时间：06:00 2025-12-13 HKT
发布时间：06:00 2025-12-13 HKT

「日本楼价不上升」的说法再次被数据打脸。根据日本不动产研究所公布的全球主要城市不动产调查报告显示，大阪楼价指数比今年4月上升3.4%，升幅为全球16个主要城市之冠，跑赢紧随其后的为纽约和孟买，东京楼价升幅则为1.4%，排名第六。

日本的租赁市场稳定，需求持续。日本年轻一代不喜欢买楼喜欢租楼，原因大致有几个：第一，日本企业经常调动员工工作地点，所以他们会选择租楼而非买楼；第二，日本部分的企业会提供租屋津贴，买楼则不能享用这个福利；第三，比起拥有固定的物业，很多年轻人更着重居住的弹性自由，因此租楼比买楼更适合。

海外业主还有一个很大优势，只有曾在日本或正在日本租楼的外国人才懂，就是外国人在日本租楼非常困难，主要是语言沟通问题。另外因为曾经有部分租屋给外国人的日本业主在租期内出现问题，令很多日本业主和管理公司都觉得外国人比较麻烦，所以拒绝租借给外国人。试想像每年有多少外国人和留学生到日本工作和读书，他们都只能找非日本人业主租楼，因此租赁市场一直都在。

净租金回报率可达5%

由FMI JAPAN开发的「The Peak Chiyozaki Waterfront」坐落于大阪大正区，该区正迅速转型，发展潜力显著。项目步行6分钟即可抵达大正站，透过JR大阪环状线与长堀鹤见绿地线，7分钟直达心斋桥，12分钟至梅田，并可一线通往关西机场，交通便捷，深受上班族与旅客青睐，租赁需求稳定。物业售价由3300万日圆起（约港币160万元），性价比高，净租金回报率可达5%以上。

为方便有意实地睇楼的投资者，FMI特别为计划到大阪旅行的人士提供私人睇楼服务，欢迎随时联络FMI团队。

