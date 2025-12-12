大阪新盘主攻1房287万入场 户户设露台面积312呎

大阪为日本的第二大城市，更是港人主要旅游的热门地，近年不少房地产住宅项目推售，最新位于道顿崛的新盘The Peak Dotonbori Waterfront来港推售，售价由5800万日圆起，折合港币约287万。

由FMI JAPAN株式会社发展，位于大阪中央区道顿崛的全新项目The Peak Dotonbori Waterfront，提供21个住宅单位，单位清一色为1房间隔，面积亦划一为273方呎，户户亦设有露台，露台面积为39方呎，总面积为312方呎。

项目最大卖点位处道顿崛河畔，拥有永久河景。

The Peak Dotonbori Waterfront来港推售，售价约港币约287万。

设顶层Penthouse单位

其中位于1楼设有1伙；2楼至Penthouse每层设有2伙，每户设计大致相同。单位设有浴室及洗手间，干湿分离，再往内进便是卧室部分，设有开放式厨房，亦有足够空间放置睡床、饭桌、厨柜等设施。

项目甫推出发售已取得不俗的销情，现时售价最平为2楼2B室，约5800万日圆，折合港币约287万；楼层较高单位有顶层Penthouse单位，售价由5900万日圆至6250万日圆不等，折合港币由292万至310万不等，项目入场门槛不算高，可用作旅游自住或作出租用途。

每户拥永久河景

相信港人对道顿崛这个地方并不陌生，是文化、观光及商业的集中地，The Peak Dotonbori Waterfront位于处于道顿崛河畔，亦是项目的最大卖点，每户均可拥有永久河景，视野开扬无遮挡。

由于道顿崛区域的地皮开发逐渐饱和，临河可发展的住宅地段已绝无仅有，此类型单位可谓「卖一间、少一间」。项目预计2026年8月底落成入伙，属短楼花项目。

从项目步行约6分钟便即可抵达大阪交通枢纽日本桥站，三线交汇，出行极为便利。

10分钟步程范围内涵盖人气景点与日常生活热点，包括蟹道乐、Mega Donki、Doton Plaza等，附近亦有各类型商店，生活所需，一应俱全。项目由FMI至汇投资负责销售。

The Peak Dotonbori Waterfront提供21伙1房户。