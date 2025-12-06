Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

马来西亚新盘Asteria Melaka入门价95万 坐落马六甲核心地段

海外置业
更新时间：06:00 2025-12-06 HKT
发布时间：06:00 2025-12-06 HKT

马来西亚近年吸引不少港人于当地置业，用作度假或投资作用，当地最新来港推售位于马六甲地标式综合发展项目Asteria Melaka，售价由马币50.1万起，折合港币约95万。

开放式至3房间隔

由AXTERIA GROUP BERHAD发展的Asteria Melaka，坐落于马六甲核心地段Kota Laksamana区，包含一座16层高酒店、两座分别39及44层高的住宅大楼、4层商业楼面和2层零售空间，其中楼高39层的住宅项目早前推售，全数单位已告售罄，现推出楼层44层高住宅大楼，部分提供306个单位，设有开放式至3房间隔，面积由592至1152方呎，间隔多元。

位于马来西亚马六甲的项目Asteria Melaka来港推售，入场价仅约95万。
位于马来西亚马六甲的项目Asteria Melaka来港推售，入场价仅约95万。

马来西亚近期调整的「第二家园」（MM2H）计划，降低定期存款门槛和放宽海外收入要求，使更多香港中产阶级能够获得长居签证。Asteria Melaka单位售价约为马币50.1万，折合港币约约95万，入场价具吸引力，为减轻业主的装修和打理负担，项目并提供全套家具配套的服务。

项目规模不小，提供会所设施，包括健身房、瑜伽馆、游戏室、泳池、烤肉区、儿童游乐场及多功能室，设施多不胜数。发展商委托中原地产（海外）协助销售。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影帝被爆曾涉强奸、偷窃 用父亲名字出道隐瞒黑历史？ 疑似骇人过往大公开震惊各界
影视圈
15小时前
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
TVB视后被爆镜头后真面目！拍摄环境恶劣一原因主动叫对手贴近：拎埋凳过嚟
影视圈
9小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死包括4公务员 伤者全数脱离危险期
突发
7小时前
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
连锁快餐店快闪优惠！一连两日叹$1港式奶茶 全线分店适用
饮食
17小时前
连锁茶楼水壶缝隙暗藏曱甴 港人叹「卫生情况堪忧」 网民称非首次：睇见都唔想食！
连锁茶楼水壶缝隙暗藏曱甴 港人叹「卫生情况堪忧」 网民称非首次：睇见都唔想食！
饮食
15小时前
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
宏福苑五级火｜60年代邵氏女星超渡亡灵及祈福 曾嫁陈鸿烈长居香港 传因第三者离婚
影视圈
7小时前
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
连锁酒楼晚市小菜$1优惠！6款烧味海鲜任拣 乳猪/烧鹅/葱花鸡/海虾 羊腩煲劈价$48
饮食
14小时前
九龙东星级酒店自助餐买1送2！$147起任食海南鸡/面包蟹/乳猪 圣诞主题火鸡/威灵顿牛柳
九龙东星级酒店自助餐买1送2！$147起任食海南鸡/面包蟹/乳猪 圣诞主题火鸡/威灵顿牛柳
饮食
12小时前
戴图理将于下周一抵达阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，准备作退休前在当地作告别客串。
马场浮世绘│戴图理告别客串
马圈快讯
11小时前
张栢芝神秘细仔罕现身 Marcus盛大派对庆祝7岁生日 一句话显露对妈妈忧心之情
张栢芝神秘细仔罕现身 Marcus盛大派对庆祝7岁生日 一句话显露对妈妈忧心之情
影视圈
11小时前