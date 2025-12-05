多伦多新盘来港推327万入场 提供1至3房户型面积441呎起

加拿大为不少港人移民的主要国家之一，当地亦有不少华人居住，包括加拿大第一城市多伦多，当地最新来港推售的住宅项目位于大学区旁的全新项目101 SPADINA，入场价约加币58.7万起，折合港币约327万。

另有Penthouses特色户

多伦多为加拿大最繁荣的城市之一，亦是金融中心，当地近年有不少全新项目推售，亦有不少项目来港销售，最新由多伦多房地产开发商Devron发展的101 SPADINA来港销售，项目楼高39层，提供245伙，面积介乎441至6250方呎，提供1房至3房户型，另有Penthouses特色户。

101 SPADINA单位面积由441方呎起，空间感不俗。

项目是次来港销售，售价约由加币58.7万起，折合港币约327万，入场门槛不高，适合用作自住或投资收租用途。

属单幢式住宅的101 SPADINA，规模不算很大，但亦设有12000方呎的会所设施，设施括健身室，瑜伽室、桑拿室，共享工作及图书室、儿童专区等。

多伦多市中心有完善的规划，地铁线越来越多，当地教育资源丰富，设有3间具名气的大学，包括加拿大第一大国际级学府（University of Toronto）、多伦多都市大学（Toronto Metropolitan University）及安大略艺术设计大学（OCAD）。

除了学术环境氛围，多伦多市中心有着完善的城市规划，当中金融中心里的地下城PATH System，亦是多伦多最大的地下城，总面积400万方呎，长达30公里。

邻近PATH地下城入口

项目邻近PATH地下城入口，可步行到达唐人街，集金融中心，动画设计及创新科技的核心，举步到达Streetcar及地铁，交通上有一定优势，附近亦有多间五星级酒店，亦邻近Bay St. 金融街。发展商委托康荣国际协助销售。

