Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

多伦多新盘来港推327万入场 提供1至3房户型面积441呎起

海外置业
更新时间：06:00 2025-12-05 HKT
发布时间：06:00 2025-12-05 HKT

加拿大为不少港人移民的主要国家之一，当地亦有不少华人居住，包括加拿大第一城市多伦多，当地最新来港推售的住宅项目位于大学区旁的全新项目101 SPADINA，入场价约加币58.7万起，折合港币约327万。

另有Penthouses特色户

多伦多为加拿大最繁荣的城市之一，亦是金融中心，当地近年有不少全新项目推售，亦有不少项目来港销售，最新由多伦多房地产开发商Devron发展的101 SPADINA来港销售，项目楼高39层，提供245伙，面积介乎441至6250方呎，提供1房至3房户型，另有Penthouses特色户。

101 SPADINA单位面积由441方呎起，空间感不俗。
101 SPADINA单位面积由441方呎起，空间感不俗。

项目是次来港销售，售价约由加币58.7万起，折合港币约327万，入场门槛不高，适合用作自住或投资收租用途。

属单幢式住宅的101 SPADINA，规模不算很大，但亦设有12000方呎的会所设施，设施括健身室，瑜伽室、桑拿室，共享工作及图书室、儿童专区等。

多伦多市中心有完善的规划，地铁线越来越多，当地教育资源丰富，设有3间具名气的大学，包括加拿大第一大国际级学府（University of Toronto）、多伦多都市大学（Toronto Metropolitan University）及安大略艺术设计大学（OCAD）。

除了学术环境氛围，多伦多市中心有着完善的城市规划，当中金融中心里的地下城PATH System，亦是多伦多最大的地下城，总面积400万方呎，长达30公里。

邻近PATH地下城入口

项目邻近PATH地下城入口，可步行到达唐人街，集金融中心，动画设计及创新科技的核心，举步到达Streetcar及地铁，交通上有一定优势，附近亦有多间五星级酒店，亦邻近Bay St. 金融街。发展商委托康荣国际协助销售。

项目是次来港销售，售价约由港币327万起，入场门槛不高。
项目是次来港销售，售价约由港币327万起，入场门槛不高。

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
13小时前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
8小时前
大埔宏福苑五级火｜沙田第一城保安员罹难遗妻女 管业处筹近7位数捐款
突发
5小时前
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
12小时前
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
突发
8小时前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
13小时前
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
TVB「富贵视帝」北上揾食超贴地 帮衬街边档叹平民小食越活越年轻 传畀儿子20万生活费
影视圈
10小时前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
22小时前
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
影视圈
13小时前