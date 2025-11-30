伦敦新盘入门价271万 提供逾4600伙

英国属港人投资海外物业的心仪国家，当地楼价入场门槛低，较易负担，最新位於伦敦Milton Keynes旗舰项目来港推售Eastbrook Village最新一期住宅项目，售价由英镑约26万起，折合港币约271万。

由英国顶尖发展商Berkeley Group打造，位于Milton Keynes的Eastbrook Village，为集团于牛津剑桥经济走廊的重要布局，占地达950英亩，将提供逾4600伙，涵盖1至4房住宅单位及5房洋房别墅，面积由546至1848方呎。

核心理念「与自然共生」

首阶段推出194个精选单位，特别设计满足现代家庭多元需求，售价由英镑约26万起，折合港币约271万，项目最快于2026年第3季落成。

Eastbrook Village地理位置优越，交通四通八达，驾车约10分钟即达Milton Keynes Central火车站，快速列车32分钟直达伦敦Euston；经M1高速公路（J14出口仅2分钟车程），往来剑桥、牛津两大名校城仅约1小时，前往伦敦希斯路机场亦约60分钟车程。

项目以「与自然共生」为核心理念，将160英亩国家公园与湖景融入社区规划，让住户推窗即见绿意。首期提供多种户型间隔的住宅单位，更设有私人花园或阳台，将自然视野延伸至居家生活之中，为追求优质生活的家庭提供理想居所。发展商委托JLL仲量联行协助销售。