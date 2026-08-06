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沃什据报多次与特朗普通话 打破近年惯例 讨论伊朗战争和AI崛起等影响

宏观经济
更新时间：14:01 2026-08-06 HKT
发布时间：14:01 2026-08-06 HKT

据《华尔街日报》引述消息报道，沃什（Kevin Warsh）就任联储局主席以来，已多次与美国总统特朗普通话，并形容这种保持直接沟通的做法打破了近年惯例。报道提到，特朗普就一系列问题征求沃什意见，包括伊朗战争和AI迅速崛起对经济影响，但目前还不清楚特朗普是否和沃什讨论过货币政策。一位了解两人通话情况的人则坚持说，自沃什提名获得参议院确认以来，总统没有提到利率话题。

特朗普经常绕过正式渠道

报道指出，美国总统与联储局主席偶尔会面并不罕见，但双方的接触通常更加正式，而且一般会提前安排，但特朗普却经常绕过正式的沟通渠道，仅凭一部个人手机，与包含全球政要、商界高管及国会议员在内的庞大人脉保持直接联络。

报道更指，特朗普对联储局独立性的抗拒与排斥超过近代任何一位总统。他在去年12月一个采访中曾表示，希望联储局主席在设定利率时能与他商议，又指「我能提供明智的意见，应该听听我的意见」。不过，在不到6个月后举行的沃什宣誓就职仪式上，特朗普却表达了相反观点，「我希望沃什保持完全独立」，「不要看我的眼色，也不要看任何人的眼色」。

将沃什视为极具价值外部顾问

特朗普亦曾告诉他的政治盟友，将沃什视为一位极具价值的外部经济顾问，与他看待前任联储局主席鲍威尔的态度形成鲜明对比。特朗普曾嘲讽鲍威尔「迟迟」不愿降息，并在鲍威尔最终减息时指责降息幅度不够。

不过，特朗普与沃什的关系可能会加剧外界对联储局独立性的担忧，其中参议院银行委员会中的民主党议员已多次向沃什施压，要求其披露更多有关他与总统互动的信息。

美国白宫发言人Kush Desai在一份声明中则表示，虽然总统作为美国公民享有宪法第一修正案赋予的权利，作为三军统帅也有责任表达其对联储局的看法，但他亦多次重申了沃什主席及联储局的独立性。
 

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