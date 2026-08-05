Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

华侨银行上调香港今年GDP增长预测至3.8% 料消费及投资增强

宏观经济
更新时间：14:45 2026-08-05 HKT
发布时间：14:45 2026-08-05 HKT

华侨银行香港上调本港全年经济增长预测0.4个百分点至3.8%，华侨银行香港经济师姜静表示，第二季起净出口对经济的拖累明显收窄，上半年补库存活动亦有动力，料下半年消费及投资有望增强，同时认为美国不会加息，且油价将继续下跌，因此温和上调本港全年经济增长预测。

楼价升幅或放缓 全年料升8.5%

她又指，受惠于负担能力改善、租金回报超越按揭利率，本港住宅楼市进入上行周期，料全年楼价上升8.5%，但视乎利率走向及市场情绪，下半年楼价升幅有机会放缓，而租金升幅预测就上调至4.5%。利率方面，她预计，本港拆息（HIBOR）趋稳，年末一个月、三个月港元利率分别落在2.8%及2.95%。

短期遏「逢低沽日圆」投机心态

日圆方面，姜静表示，本次美日联合行动释放官方不愿日圆快速贬值的明确信号，短期扭转市场「逢低沽日圆」投机心态，但干预本身难以改变基本面弱势。她指出，日圆从逾160水平回升至155至156水平后已停滞，幅度和过往干预相似，并指目前看空日圆的仓位仍维持在高位。

姜静认为，若要扭转日圆弱势，日本央行需要更明确的鹰派立场及增加对货币政策正常化的承诺，并指目前央行内部尚未显现出快速或大幅加息的意愿，亦需要如退休基金及日本债市等回流至日本市场。

港元仍可能触及弱方兑换保证

港汇方面，她指出，港元近期在7.8420至7.8450区间波动，受派息季节临近及美金走势并未持续强势影响，近期触及7.85弱方兑换保证的可能性相对较低，但仍不排除全年有触及弱方兑换保证的可能性。她又指，在政策持续托底下，人民币维持温和升值趋势。

华侨银行香港预期，本港全年进出口增长超过三成，在环球对人工智能相关电子产品及科技零部件需求带动下，上半年商品出口及进口均大幅上升。该行驻新加坡环球金融市场部及集团研究主管及首席经济学家Selena Ling表示，尽管美伊冲突持续，2026年上半年环球经济表现仍优于预期，主要受惠于强劲的环球人工智能投资周期及利好的金融环境。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
2小时前
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
00:52
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
社会
5小时前
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
2026-08-04 13:32 HKT
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
时事热话
7小时前
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
影视圈
5小时前
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
影视圈
2026-08-04 10:00 HKT
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
时事热话
2026-08-04 10:59 HKT
泰女携4岁女搭机服安眠药熟睡 疑遭邻座男猥亵非礼 裤上惊见白色液体
即时国际
10小时前