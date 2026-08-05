华侨银行上调香港今年GDP增长预测至3.8% 料消费及投资增强

华侨银行香港上调本港全年经济增长预测0.4个百分点至3.8%，华侨银行香港经济师姜静表示，第二季起净出口对经济的拖累明显收窄，上半年补库存活动亦有动力，料下半年消费及投资有望增强，同时认为美国不会加息，且油价将继续下跌，因此温和上调本港全年经济增长预测。

楼价升幅或放缓 全年料升8.5%

她又指，受惠于负担能力改善、租金回报超越按揭利率，本港住宅楼市进入上行周期，料全年楼价上升8.5%，但视乎利率走向及市场情绪，下半年楼价升幅有机会放缓，而租金升幅预测就上调至4.5%。利率方面，她预计，本港拆息（HIBOR）趋稳，年末一个月、三个月港元利率分别落在2.8%及2.95%。

短期遏「逢低沽日圆」投机心态

日圆方面，姜静表示，本次美日联合行动释放官方不愿日圆快速贬值的明确信号，短期扭转市场「逢低沽日圆」投机心态，但干预本身难以改变基本面弱势。她指出，日圆从逾160水平回升至155至156水平后已停滞，幅度和过往干预相似，并指目前看空日圆的仓位仍维持在高位。

姜静认为，若要扭转日圆弱势，日本央行需要更明确的鹰派立场及增加对货币政策正常化的承诺，并指目前央行内部尚未显现出快速或大幅加息的意愿，亦需要如退休基金及日本债市等回流至日本市场。

港元仍可能触及弱方兑换保证

港汇方面，她指出，港元近期在7.8420至7.8450区间波动，受派息季节临近及美金走势并未持续强势影响，近期触及7.85弱方兑换保证的可能性相对较低，但仍不排除全年有触及弱方兑换保证的可能性。她又指，在政策持续托底下，人民币维持温和升值趋势。

华侨银行香港预期，本港全年进出口增长超过三成，在环球对人工智能相关电子产品及科技零部件需求带动下，上半年商品出口及进口均大幅上升。该行驻新加坡环球金融市场部及集团研究主管及首席经济学家Selena Ling表示，尽管美伊冲突持续，2026年上半年环球经济表现仍优于预期，主要受惠于强劲的环球人工智能投资周期及利好的金融环境。

