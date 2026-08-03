景顺料市场对美日再次入市有戒心 短期限制日圆下行压力

日本财务省证实日本与美国当局于7月31日协同购买日圆以联合干预汇市，为两国自2011年日本东北大地震后，15年来首次共同干预日圆市场。景顺资产管理（日本）全球市场策略师Tomo Kinoshita预计，市场对美日当局可能再次入市干预的戒备心理，将在短期内限制日圆的下行压力。

景顺指出，随著7月底美元兑日圆逼近164日圆水平，两国政府显然对日圆进一步走弱的影响感到越发担忧。日本当局可能担心本币持续贬值会加剧通胀压力；美国方面则可能忧虑美元强势会导致本国产品的出口竞争力下降，以及日本金融市场动荡若引发日本长期国债孳息率上升，可能会进一步推高美国的长期国债孳息率。

汇丰对日圆维持中性看法

另一方面，日本央行早前将基准利率维持于1厘不变，未有如部分市场人士预期般，在传出隔夜干预日圆汇价后突然加息。汇丰私人银行及财富管理北亚首席投资总监何伟华认为，日本依然可能于12月再次加息四分之一厘，政策利率料于年底升至1.25厘，但提前于10月采取行动的风险有所增加，对日本股票、日本国债及日圆维持中性看法。

针对日圆而言，该行认为日本央行或需采取更为强硬的立场、建立更可信的财政纪律，以及推出针对性的资本流动措施，同时配合美元转弱，才能重塑基本因素及市场预期，因此对日圆维持中性看法。

日本科技及金融股仍存机遇

日股方面，投资者持续偏爱由AI主题带动的股票，以及受惠于利率上升及首相高市早苗推行增长型财政政策的银行股，虽然整体环境大致利好，但市场估值还是偏高，目前12个月来年市盈率为17.4倍，较5年平均值的15.8倍高出约一个标准差。该行维持中性立场，但仍然认为国内再通胀所带动的日本科技及金融股存在机遇。

此外，该行对日本国债同样持中性看法。短期而言，预计市场将受消息主导，围绕通胀指标、经济增长数据、地缘政治局势、财政发展及日圆走势进行交易，估计各项因素拉锯将使日本国债整体维持窄幅上落，不会出现持续的单向走势。鉴于收益率大致反映了较强硬的政策预期，相信美国联储局政策改变，或当局进行大规模的外汇干预，方会引发日本国债市场走势的重大变化。

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