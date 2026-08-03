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前首尔市议员指控韩国总统政策室长 涉滥权推动杠杆ETF上市 

宏观经济
更新时间：15:31 2026-08-03 HKT
发布时间：15:31 2026-08-03 HKT

前首尔市议员李钟培（Lee Jong-bae）今日（3日）表示，已向最高检察院提出刑事指控，告发韩国总统政策室室长金容范，指控他涉嫌滥用职权、胁迫及以权势妨碍业务，要求当局调查其是否向金融监管部门施压，仓促推动单一股份杠杆ETF上市。

李钟培指出，金容范今年1月接受传媒访问时曾表示，「纳斯达克可以做到的事情，为何韩国不能做」，并要求金融监管部门研究引入单一股份杠杆ETF。访问后，金融委员会主席李亿远随即宣布，将允许推出追踪单一股份每日两倍回报的杠杆ETF，并加快修改相关附属法例。

质疑选前仓促落实 导致投资者损手 

这些单一股票杠杆ETF被认为加剧了市场波动，导致投资者遭受数十亿美元的损失。李钟培称，自1月起，韩国金融委员会（FSC）一直在内部审查一项计划，旨在于第二季完成法例修改及交易系统建设，并于下半年推出相关产品。他质疑，若没有金容范的指示，相关制度未必会在选举前仓促落实，投资者损失亦可能减少。

他同时质疑金融监管部门的处理方式，指金融监督院院长李灿镇今年6月曾承认，相关产品当时确实是在较仓促的情况下筹备。

相关文章：韩国拟推动「紧急行动权限」 必要时可强制下调杠杆ETF倍数

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