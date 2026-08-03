韩国拟推动「紧急行动权限」 必要时可强制下调杠杆ETF倍数

针对导致韩国国内证券市场出现非正常暴涨暴跌现象的单股杠杆ETF产品，金融当局正积极推动将「紧急行动权限」，作为稳定股市的对策。

据韩国金融界消息，金融委员会及金融监督院已着手草拟《资本市场法》修正案，主要目的是在市场不稳加剧时，容许当局把目前两倍的单一股份杠杆ETF倍数，强制下调至1.5倍或1倍。

参考香港证监会案例

根据韩国现行法律，调整资产管理产品杠杆倍数等重要事项，必须经受益人大会通过。议案须获出席受益人所持表决权过半数，以及已发行受益凭证总数至少四分之一支持，令管理公司难以在市场剧烈波动时迅速行动。

报道指，韩国当局参考香港证监会允许资产管理公司根据自身能力调整杠杆倍数的最新案例。此举旨在扩大资产管理公司在危机时的调整空间，使其可在无需召开受益人大会的情况下，迅速降低杠杆风险。

提高按金已令成交大减

事实上，韩国金融监管部门早前已率先提高相关产品的基本保证金要求，由1,000万韩元增至3,000万韩元，措施自上月31日起生效。

实施首日，16只单一股份杠杆产品的成交额降至约3万亿韩元，较上一交易日的12.4万亿韩元急跌约四分之三。当局表示，若有需要，不排除进一步提高保证金门槛。