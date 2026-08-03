美日联合干预日圆 兑港元重上「5算」 官方预告随时再出手 大行料引发空头平仓潮

美日双方15年来首次联合干预汇市行动，触发日圆大幅造好，美元兑日圆周一（3日）曾一度急升逾1.5%至155.23水平；每百日圆兑港元亦重上「5算」水平。美国财政部长贝森特与日本财务大臣片山皐月接连发表强硬言论，预告随时准备再次介入市场；美国总统特朗普亦公开批准行动，形容为「友谊的信号」。此外，高盛、隆奥银行等多间机构指出，美日协同行动能在短线引发空头平仓潮，为官方争取时间。

日圆有望进一步走强

高盛策略师Kamakshya Trivedi发表报告指，若日圆汇率在未来数天出现回吐，美日当局极可能再度出手干预。高盛认为，干预是一项有效工具，可为当局争取时间，等待基本面因素改善。

隆奥银行（Lombard Odier）策略师李浩民表示，官方干预虽难以成为日圆趋势的转捩点，但在大量空头平仓带动下，本周日圆仍有望进一步走强。

Astris Advisory Japan策略主管Neil Newman亦补充，美日协同行动及美方罕有出售欧元买日圆的做法，凸显两国改变汇率趋势的决心，因此市场应预期未来还会出现更多干预行动。

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忧日圆急挫 波及美债市场

此外，市场亦高度关注美方罕有直接插手日圆汇率的背后动机。瑞穗银行伦敦资深外汇策略师中岛正之分析指，美方考量早已超越纯粹的汇率问题，市场正逐渐相信日圆过度疲弱已不再仅是日本单方面的事务，华盛顿核心顾虑在于，日圆急挫与日本国债市场剧烈波动，极可能对美国国债市场造成外溢效应。

美国外交关系协会高级研究员Rebecca Patterson亦提醒，日本目前正在抛售美债以筹集干预汇市所需的资金，若日本出现更大规模、更持久的资产配置转移，将对美债收益率构成重大威胁，因此说服日本不要走到那一步，符合贝森特的利益。

扭转弱势仍需更鹰派币策

事实上，日本央行上周以8比1的压倒性票数决定维持利率于1厘不变，尽管该利率已是1995年以来最高水平，但相较美国联储局政策利率上限3.75厘，美日息差依然巨大。日本央行行长植田和男在议息后态度审慎，仅称不排除未来加息可能，未有发出明确鹰派信号。

华侨银行策略师Moh Siong Sim指出，在联合干预持续进行下，若触发市场止损盘，美元兑日圆不排除进一步下探至155以下，惟干预能否成功扭转日圆弱势，最终取决于日本央行能否配合转向更鹰派的货币政策立场。