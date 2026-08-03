煤气提交香港五年规划建议书 倡设「能源办公室」及绿色认证枢纽

香港中华煤气（003）表示，全力支持政府展开首个五年规划（2026 – 2030）咨询并已提交建议书，涵盖绿色能源转型、创科及绿色金融等八大范畴，以助香港培育新质生产力与高质量发展，并更好对接国家「十五五」规划大局。

煤气提出了五大重点建议，一是成立「能源办公室」，围绕三大策略方针如发挥香港优势以融入国家全局、统筹资源以确保能源安全，以及聚焦氢能、绿色甲醇和可持续航空燃料（SAF）的商业化应用以引领绿色转型。

二是善用香港国际枢纽优势，完善港口绿色甲醇加注设施，并深化SAF「湾区生产、香港混合及应用」模式，同时建议建立新型绿色大宗商品交易体制，拓展绿色基础设施REITs 等创新金融工具。

参考内地「零碳园区」理念

三是建议政府参考内地「零碳园区」理念，从顶层规划将新能源融入北都蓝图：包括在新发展区引入智慧燃气网及分布式系统以提升能源效益；推动工程项目以氢能及绿色甲醇发电模组取代柴油发电机，落实「绿色工地」；以及预留用地设立集充换电、加注油、氢及甲醇于一身的综合能源服务站，全面引领交通低碳转型。

四是牵头建设与国际接轨的绿色燃料认证体系，依托业界获发国家首批「全球可持续交通燃料评估证书」的经验，打造「绿色认证枢纽」，并建议大专院校培育兼备绿能技术、金融、贸易及法规知识的顶尖复合型人才。

五是建议政府精准锁定氢能、绿色甲醇及SAF等关键技术，构建涵盖「生产、科研、技术、市场」的战略联盟，加速科技成果转化及商品化，同时支持绿色能源企业发挥「超级联系人」和「超级增值人」角色，将领先的绿色技术与卓越管理经验推广至中亚及其他「一带一路」沿线国家，透过实质输出「香港经验」开拓国际版图，提升香港在国家绿色战略中优势。

