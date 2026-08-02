日美据报周一宣布联手撑日圆 近15年首次联合干预

据路透引述消息报道，日本财务大臣片山皋月预计将于周一（3日）正式宣布，东京与华盛顿已在外汇市场展开联合行动，以阻止日圆汇价跌至40年内的最低位。

「行动仍在进行中」

报道指出，片山可能会强调两国决心应对日圆过度贬值。当被问及片山是否会宣布「联合行动」时，一位消息人士表示「会」，并补充指「行动仍在进行中」。

报道提到，日本和美国当局早前在市场上进行了多轮日圆购买行动，这是自2011年以来的首次联合干预，旨在提振日圆汇率，使其摆脱自1986 年以来的最低水平。

一位市场消息人士表示，日本政府上周四在纽约交易时段买入日圆兑美元；而日本央行数据则显示，日本政府抛售了多达589.7亿美元以支撑日圆。另有知情人士表示，美国财政部上周五也通知多家银行，可能会干预日圆市场，并要求它们「做好应对未来行动的准备」。

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