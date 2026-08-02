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人行召开下半年工作会议 继续实施适度宽松货币政策

宏观经济
更新时间：15:29 2026-08-02 HKT
发布时间：15:29 2026-08-02 HKT

中国人民银行召开2026年下半年工作会议，分析当前形势及部署下一阶段工作。会议认为，将继续实施适度宽松的货币政策，综合运用逆回购、中期借贷便利、买卖国债等多种货币政策工具，提供短、中、长期流动性，保持流动性充裕，引导金融机构大力支持实体经济有效融资需求。

会议指出，完善短端利率调控机制，增加隔夜逆回购操作品种，收窄临时隔夜正或逆回购操作利率区间；强化利率政策执行和监督，督促金融机构明示贷款综合融资成本，保持社会综合融资成本低位运行；做好市场沟通和预期引导；以及坚持市场在汇率形成中起决定性作用，人民币汇率双向波动。

聚焦扩大内需及科技创新

会议又指，加强金融「五篇大文章」工作统筹和政策落实，研究优化科技金融、绿色金融等统计和评价制度。聚焦扩大内需、科技创新和中小微企业等重点领域，下调结构性货币政策工具利率，增加科技创新和技术改造再贷款、支农支小再贷款额度并单设民营企业再贷款，合并设立科技创新与民营企业债券风险分担工具，拓展服务消费与养老再贷款、碳减排支持工具支持领域。

会议亦提到，金融支持融资平台债务风险化解取得显著成效。从宏观审慎角度监测、评估债市运行，加强债券市场监管执法。发挥两项支持资本市场货币政策工具的作用，稳定和增强资本市场信心。重点区域和重点机构风险有序化解。宏观审慎和金融稳定保障体系不断健全。牵头规范金融产品网络营销行为。

此外，优化企业境外放款、银行境外贷款和人民币跨境同业融资政策。创设境外央行回购工具。便利国际优质主体来华发行熊猫债，上半年熊猫债发行超过1,600亿元人民币。人民币跨境支付体系建设取得积极进展。支持上海、香港国际金融中心建设。支持雄安新区、西部陆海新通道建设。深化外汇便利化改革，扩大跨境贸易高水平开放试点范围。完善企业汇率风险管理服务。

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