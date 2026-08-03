人工智能债股重定价四部曲 三：四维定价理论非价格失真 而是市场定价权发生转移｜陈新燊

引言：当估值公式从「用户数×单用户价值」变成「算力×生态×速度」

传统互联网企业的估值逻辑很简洁：用户数×单用户价值=企业价值。中国互联网企业曾因此享有巨大优势——超过11亿网民构成了无与伦比的规模效应。

但人工智能时代的估值逻辑正在发生根本性转变。新的公式更接近于：算力规模×生态覆盖范围×技术叠代速度=企业价值。决定企业价值的不再是「你有多少用户」，而是「你的基础设施能够支撑多大规模的智能经济」。这解释了为甚么英伟达（Nvidia）不直接服务消费者，却能成为全球市值最高的上市公司——它提供的GPU算力是整个AI经济的基石。

估值公式的切换，意味著定价权的转移。当市场还在用旧尺子丈量新资产时，价格的分歧便不可避免。这篇专栏，笔者利用自创《四维定价理论》框架，试图理解为甚么同一家公司的股价，在不同人眼里可以差十倍。

一、多空双方都在用不同的尺子量同一块布

AI资本市场长久存在激烈的多空博弈。同一家龙头企业，多方与空方都能拿出完整严谨的论证，估值判断却走向完全相反的方向。看多者看重AI对各行各业的改造潜力，认定当下估值匹配远期成长空间。看空者聚焦高额负债、持续失血的经营性现金流，判定板块堆积大量泡沫。

市场大多将这类分歧归为持仓周期、认知水平、交易情绪等表层因素。真正的核心问题，是市场各方使用了互不兼容的定价逻辑。

具体而言，四类定价标尺并行共存：

第一类坚守当期财务数据与真实现金流，以实际经营状况为基准；

第二类依托远期盈利预期推演合理市值，用未来可能性定义当下价格；

第三类跟随产业热点叙事顺势交易，靠市场情绪赚取波段收益；

第四类直接参考全市场流动性水位配置资产，宽松阶段加仓，收紧阶段收缩。

四类标尺同时存在，不同群体依照自身标准给出估值，同一项资产自然出现巨大的价格认知偏差。资本市场不存在统一的标准答案，每一轮行情走势，本质都是四类定价维度轮番掌握定价主导权的过程。

二、《四维定价理论》框架：基本面、预期、叙事、流动性

基于上述观察，我提出一个简化四维定价体系：基本面、理性预期、市场叙事、市场流动性。四个维度在不同产业周期阶段交替掌握定价话语权。

基本面维度代表企业当下真实的经营数据——营收、净利润、资产负债率、现金流等硬性指标。它是资产最底层的价值底线，无论行情如何躁动，基本面都会划定价格的长期底部区间。

理性预期维度聚焦企业中长期发展潜力，结合行业渗透率、技术叠代进度、市场份额变化预判未来盈利水平。这是成长类资产最核心的估值支撑。

市场叙事维度依托产业政策、技术突破、行业热点形成行情催化。一段具备传播度的产业故事，可以在短期快速推升板块估值，也是近几年AI行情频繁冲高的主要推手。

流动性维度对应全球整体资金环境。美联储利率走势、跨境资本流向、机构资金宽裕程度，直接决定市场整体估值水位。宽松阶段所有资产享受估值抬升红利，收紧阶段同步承受估值压制。

需要强调的是，市场很难出现单一维度独立掌控定价的纯粹环境，多数阶段都是多个维度互相交织的混沌状态。投资者若是执著于精准拆分每一段行情的主导因素，很容易陷入教条化分析的误区。框架是认识市场的工具，不该成为束缚判断的固化枷锁。借助四维框架看懂定价权轮转规律，远比刻板对标理论模型更贴合实战需求。

三、定价权顺著产业链往下传，像接力赛

定价权的轮转会顺著上下游产业链逐层传递。最先感知流动性变化的是最上游的硬件制造、算力芯片企业。订单变化直接反映头部科技企业资本开支计划，流动性收紧最先压缩硬件采购预算，上游业绩率先承压。

中游软件服务、数据运营企业业绩变化存在滞后性，依托上游订单需求开展业务，基本面变动节奏慢于硬件端。下游AI应用服务商高度依靠市场需求热度，叙事升温阶段业务快速扩张，热度退潮后营收同步回落。产业链的时序传导特征，决定了AI板块涨跌永远呈现分层节奏。

更关键的是周期冷暖切换中定价主导权的规律性移交。行情上行周期，叙事与流动性掌握定价主导权，整条产业链全部享受估值抬升红利。周期转向下行时，流动性最先收紧，叙事热度快速降温，定价权慢慢移交至基本面维度。经营质量扎实、现金流稳健的企业价格抗跌属性更强，依靠题材炒作生存的企业最先迎来估值大幅回调。

周期浪潮来去有先后，产业链不同位置的资产承受估值修正的节奏各不相同。这也是板块内部个股走势分化的重要诱因。

四、明斯基时刻Minsky Moment 不是突然来的，是四维依次崩塌的终点

借助四维定价框架，可以动态观测行业距离系统性风险临界点的远近。明斯基时刻对应体系流动性断裂、债务集中暴露的系统性风险节点，它的爆发从来不是瞬间事件，而是四个定价维度依次走弱、层层累加的结果。

流动性持续收缩时，企业再融资成本走高，债务付息压力上涨，风险逐步累积。叙事褪去热度后，市场无法依靠产业故事掩盖基本面的疲弱，资产价格失去情绪支撑。理性预期跟随资本开支下行不断下调，市场对远期盈利的乐观预期持续降温。最终基本面数据全面走弱，多重负面因素共振，行业逼近系统性风险临界位置。

四维框架可以分层识别风险信号：流动性收紧是前置预警，叙事退潮是中期修正，预期下调是实质性利空，基本面恶化则是风险集中兑现。普通投资者不需要精准预判风险的具体到来时点，只需借助四维维度的逐项变化，逐步降低高风险资产持仓比例，抬高安全边际，便可从容应对周期下行。预判精确时刻难度极高，提前依照信号调整持仓结构，是更为务实可行的应对方式。

五、实战不是做数学题，是听四个维度的风声

原本繁杂的实战流程可以适度简化。无需搭建精细化的交易系统，只需把四维维度的变化作为持仓调整的参考依据。流动性宽松叠加行业景气上行，可适度提高AI资产配置比例；流动性收紧、叙事热度衰减，便逐步收缩高位题材仓位，向基本面扎实的龙头标的倾斜配置。

我们应当客观看待各类估值模型的作用。DCF折现模型能够帮助梳理企业未来增长、现金流、潜在风险的各项假设，但受制于远期变量过多，测算结果容易偏离真实市场走势。单一估值方式存在固有短板，融合四维的定价方式，能够更全面还原AI市场真实的定价逻辑，适配当下复杂多变的科技产业投资环境。

理论工具重在活用，贴合市场真实运行状态，才是一套分析框架长久的价值所在。读懂定价权的轮转逻辑，便是读懂市场涨跌最核心的密钥。以多元视角审视资产，方能在混沌市场中守住长期判断的定力。

结语：价格从未失真，只是定价权换了主人

市场常说AI板块「估值失真」，但价格从来都是由交易出来的。所谓「失真」，不过是观察者坚持用一把旧尺子丈量一个已经换了度量衡的市场。

当算力取代用户成为估值的底层变量，当基础设施取代流量入口成为价值的锚定点，定价权的转移便不可避免。四维定价框架的价值，不在于预测精确的股价，而在于提醒我们：在按下买入或卖出键之前，先问自己——此刻掌握定价权的，到底是基本面、预期、叙事，还是流动性？

看清谁在定价，比争论价格对不对，重要得多。

陈新燊

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