Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

路透社照片揭美国疑入市撑日圆 财长贝森特待办事项：买50亿至100亿美元

宏观经济
更新时间：17:00 2026-08-01 HKT
发布时间：17:00 2026-08-01 HKT

市传日本、韩国和美国联手干预汇价之际，路透社周五在大卫营（Camp David）内阁会议期间拍摄的一张照片显示，美国财政部长贝森特（Scott Bessent）一份「待办事项」清单，指出他正在考虑由美国购入价值50亿至100亿美元的日圆。

路透社在贝森特肩后拍摄到「购买日圆（JPY）50-10 亿美元」的待办事项。 路透社
路透社在贝森特肩后拍摄到「购买日圆（JPY）50-10 亿美元」的待办事项。 路透社

这张照片是路透社在会议公开录影/录音阶段，从贝森特的肩后拍摄的。照片中的记事本上写著带有底线的字样「To Do」（待办事项），下方则写著「购买日圆（JPY）50-10 亿美元」（Buy Japanese Yen (JPY) $5-10 bil.）。

对于该记事内容，以及美国财政部周五是否已进行干预以协助支撑日圆汇率，美国财政部发言人未有回应。

美国多名官员周五在大卫营（Camp David）举行会议。 路透社
美国多名官员周五在大卫营（Camp David）举行会议。 路透社

传财政部通知多家银行进行干预

而在周五上午，即照片拍摄前约两小时，路透社引述一名知情人士的消息报道，指财政部已通知多家银行，可能会在周五干预日圆市场。

外界估计，日本当局于当地周五时间早上出手干预汇市，令日圆汇价一度大幅升值。日媒《朝日新闻》则表示日本官员证实有出手干预，而韩国官员回复外电指，韩国正与美日保持密切协调，并将继续合作。

G7于2011年311地震曾联合行动

美国财政部已多年未有协助支撑日圆，对上一次是在2011年日本311大地震后，美国与其他七大工业国（G7）成员国采取了联合协调行动。

美圆兑日圆周五收报157.4，单日升值1.3%；每百日圆则兑4.9755港元。
 

最Hit
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏骢只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
江美仪狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以为林敏骢只系咸湿佬  一幕戏改观赞绝顶聪明
影视圈
8小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 去除顽垢建议可用1类漂白剂
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
生活百科
6小时前
陕西有男子强奸儿媳罪名成立，被告儿子认为父亲喝醉酒应改判无罪。iStock
老爷强奸新抱︱儿子替父求情盼改判无罪 网民：父子皆为畜牲
即时中国
22小时前
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信离婚 与吴明华近30年婚姻结束 「相互尊重下作出决定」 据报不涉出售阿里股份
商业创科
7小时前
何文田考车场外现「睇水员」 助考生拦车管理交通、事后收利是 运输署：如违规交执法部门
02:32
考车牌｜何文田驾驶路试现「睇水员」 收利是助考生拦车 运输署：如违规交执法部门
社会
10小时前
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
AEON旗下$12店年内执4间！8月起下调价格救市 网民叹：香港租金太贵
生活百科
6小时前
游日香港家族众生相？港人细数5大常见经典特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
游日香港家族众生相？港人列5大常见特征 爸爸必做1动作 网民爆笑：好有画面
生活百科
5小时前
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
30年残旧洗手台大变身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步骤 附防霉保养贴士
家居装修
11小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-31 11:23 HKT
中国移动、中国电讯及中国联通内地三大电讯商发通告 8‧1开始手机号卡仅限官方办理。法新社
内地平价数据卡不再？ 三大电讯商：8‧1开始手机号卡仅限官方办理
即时中国
20小时前