路透社照片揭美国疑入市撑日圆 财长贝森特待办事项：买50亿至100亿美元

市传日本、韩国和美国联手干预汇价之际，路透社周五在大卫营（Camp David）内阁会议期间拍摄的一张照片显示，美国财政部长贝森特（Scott Bessent）一份「待办事项」清单，指出他正在考虑由美国购入价值50亿至100亿美元的日圆。

路透社在贝森特肩后拍摄到「购买日圆（JPY）50-10 亿美元」的待办事项。 路透社

这张照片是路透社在会议公开录影/录音阶段，从贝森特的肩后拍摄的。照片中的记事本上写著带有底线的字样「To Do」（待办事项），下方则写著「购买日圆（JPY）50-10 亿美元」（Buy Japanese Yen (JPY) $5-10 bil.）。

对于该记事内容，以及美国财政部周五是否已进行干预以协助支撑日圆汇率，美国财政部发言人未有回应。

美国多名官员周五在大卫营（Camp David）举行会议。 路透社

传财政部通知多家银行进行干预

而在周五上午，即照片拍摄前约两小时，路透社引述一名知情人士的消息报道，指财政部已通知多家银行，可能会在周五干预日圆市场。

外界估计，日本当局于当地周五时间早上出手干预汇市，令日圆汇价一度大幅升值。日媒《朝日新闻》则表示日本官员证实有出手干预，而韩国官员回复外电指，韩国正与美日保持密切协调，并将继续合作。

G7于2011年311地震曾联合行动

美国财政部已多年未有协助支撑日圆，对上一次是在2011年日本311大地震后，美国与其他七大工业国（G7）成员国采取了联合协调行动。

美圆兑日圆周五收报157.4，单日升值1.3%；每百日圆则兑4.9755港元。

