日本央行维持利率不变 官员拒评干预汇市 日圆兑港元4.87算

日本央行维持政策利率在1厘不变，符合市场预期，但据报将根据经济和物价情况持续加息。另外，日圆在周四纽约交易时段汇率一度上涨3.3%，创下自2023年12月以来的最大盘中升幅，不过官员拒绝证实有否干预汇市，但暗示得到了美国官员支持。

美元兑日圆最新报160.8，每百日圆兑港元报4.8774。

三村淳暗示获美国等支持

财务大臣片山皋月周五回避了日圆飙升是否是干预结果的问题，她只表示，当局将「保持高度警惕，并采取适当措施」。其后，日本外汇事务负责人三村淳暗示，一直得到美国同行和其他国家的支持。

三村说，确实意识到从美国获得的支持不仅仅是道义上的支持。他补充道，通过自己的渠道，与美国当局保持密切联系，但拒绝透露更多细节。

在周四纽约交易时段，圆汇一度上涨3.3%，创下自2023年12月以来的最大盘中涨幅。彭博引述知情市场人士透露，日本政府出手干预以支撑日圆汇率，并补充说，美国当局在东京时间2:30左右曾汇率询价。

韩元同走强 两国传协调操作

路透的报道则引述市场消息指，日本和韩国协调了市场操作，首尔也在纽约交易时段抛售美元。美元兑韩元汇率隔夜走强至1417.10，为10月中旬以来的最高水准。

日本及韩国股市今早反弹，日经指数及韩国Kospi最新分别升4.3%及13.7%。

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日本与南韩过去曾多次表态，双方会在汇率议题上密切合作。两国财长今年3月发表联合声明，对日圆及韩元快速贬值表达严重关切，并重申将密切监控外汇市场，对过度波动及无序走势采取适当措施。

贝森特：日圆遭到严重低估

其他国家的介入无疑增加了干预的份量，尤其是美国，并可能使交易员更加谨慎。美国财政部长贝森特在接受访问时表示，他认为日圆遭到严重低估，并称过度波动是不健康的。

此次干预如果获得证实，将是自今年4月底日本黄金周连假以来，日本首次进场干预汇市。当时，日本当局在数日内累计投入创纪录的11.73万亿日圆（734亿美元）支撑日圆。

这次的做法与上次截然不同。在4月末干预之前，日本官员反复释出强烈警告，表明已准备采取行动。相较之下，官员 们在过去一个月里明显保持低调，尤其是三村，除了接受了彭博访问外，他很少公开露面，态度相对克制。