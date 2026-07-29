美国议息｜联储局连续第五次维持利率不变 三人投反对自2016年首次

【美国议息/联储局/FOMC/沃什】美国联储局将于周四（30日）凌晨2时公布议息结果，维持联邦基金利率于3.5厘至3.75厘不变，符合市场预期。这次亦是联储局连续第五次按兵不动。

「联储局传声筒」NickTimiraos表示，联邦公开市场委员会以9票赞成、3票反对，通过维持利率不变。投下反对票的委员是哈马克、卡什卡利和洛根，均主张加息25个点子。这是自2016年以来，联储局首次在同一次政策决议中出现三张方向一致的反对票。

市场在议息前预期今次继续按兵不动，最快将于9月加息，机率接近八成。专家认为，联储局主席沃什（Kevin Warsh）上任后，局方政策取态非常模糊，形容是「最难预测的议息」，需特别关注议息后的决策理据。

有「联储局线人」之称的传媒人Nick Timiraos指出，今次是「最难预测的议息」之一，「无论他出哪种决定，都不太可能透露下一步行动的资讯」，指出沃什的沉默作风，至今未有交代其立场，即使多次承诺要结束过去五年的通胀，但至今未有令人信服的理据。他指出，是次议息后，需关注沃什对未来决策能否提供更充分的理由，并相信如果夏季的通胀数据持续降温，联储局或会在9月仍然观望。

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美国议息｜王良享：沃什作风不透明 资讯会更少

臻享顾问董事总经理王良享指出，以沃什上任后的作风及改革方向而言，将推动联储局运作越来越不透明，故相信今次议息后发放的讯息会更少，但认为联储局的决策始终以数据为本，目前通胀实际已出现放缓迹象，估计9月也未必会加息。他解释指，美国通胀主要受油价推升，但核心通胀中的工资、租金、甚至部分运输成本等，增幅已放缓或下降，相信联储局仍需再观察至少连续两个月的数据，才能作出决定。

「联储局线人」Nick Timiraos指出，联储局主席沃什（图）作风沉默，至今未有交代其立场，形容今次是「最难预测的议息」之一。

美国议息｜赵文利：市场关心通胀 不代表储局重启加息

建银国际首席经济学家赵文利指出，美国早前公布的就业、消费物价指数（CPI）及生产物价指数（PPI）数据，并未显示就业市场或内需重新过热，「市场重新考虑中东局势推升通胀，并不代表联储局已准备重启加息」，市场真正关注的应该是议息后鹰派程度，会否释放进一步收紧政策的讯息。他又指，8月底的全球央行年会（Jackson Hole）将是进一步观察沃什对货币政策框架的重要机会。

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美国议息时间表

联储局议息日期 联储局议息结果 美国基准利率 香港跟随加息/减息幅度 香港基本利率 2026年7月30日 待公布 待公布 待公布 待公布 2026年6月18日 维持不变 3.5% - 3.75% 维持不变 4% 2026年4月29日 维持不变 3.5% - 3.75% 维持不变 4% 2026年3月18日 维持不变 3.5% - 3.75% 维持不变 4% 2026年1月28日 维持不变 3.5% - 3.75% 维持不变 4% 2025年12月11日 减0.25厘 3.5% - 3.75% 维持不变 4% 2025年10月30日 减0.25厘 3.75% - 4% 减0.125厘 4.25% 2025年9月18日 减0.25厘 4% - 4.25% 减0.125厘 4.5%

资料来源：联储局官网

美国议息｜下半年拆息料2.5至3厘上落

对于本港利率走势，王良享认为，目前港元已逼近弱方兑换保证水平，一旦美国加息后，令港美息差拉阔，将触发本港拆息（HIBOR）显著抽升，银行有需要上调最优惠利率（P）；但观乎目前美国未有条件加息，预计1个月HIBOR在下半年维持在2.5至3%区间上落。