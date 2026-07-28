外汇基金上半年投资收入1347亿元 受债券及海外股票收益推动 港股录亏损

金管局公布，外汇基金在2026年上半年录得1,347亿元的投资收入，当中香港股票投资录得亏损118亿元，但其他股票投资收益537亿元。

外汇基金投资中，上半年债券投资收益491亿元，香港股票投资亏损118亿元；其他股票投资收益537亿元；而非港元资产外汇估值上调了343亿元；以及其他投资收益录得94亿元。

2026年外汇基金支付予财政储备存款与政府基金及法定组织存款的息率为4.8%，上半年相关费用分别为109亿元及58亿港元。

截至6月底，外汇基金的总资产为4.46万亿元，较2025年底增加3,024亿元，而其累计盈余为8,627亿元。

余伟文：AI股下半年或调整 利率前景不明朗添波动

金管局总裁余伟文对于下半年表现，认为环球投资市场面临多项不确定因素，与AI发展相关的资产价格已显著上升，有市场人士开始关注相关资产价格会否出现大幅度调整并影响整体市场。他指出，在货币政策方面，美国联储局政策的走向，仍取决于当地通胀走势及就业市场情况等不确定因素，而联储局近日减少提供前瞻指引，市场可能对不同数据的公布变得更为敏感，或会增加金融市场的波动。他表示，若地缘政治局势再度升温并干扰全球供应链及能源价格，也可能加深市场对通胀及利率前景的忧虑，此外汇率走势变化频繁，2026年上半年相关估值上调所带来的投资收益未必可于下半年持续。

第二季投资气氛改善

余伟文表示，尽管中东地缘政治的紧张局势曾于3月份引发市场显著波动，但随着其后局势回稳，市场气氛于第二季度明显改善。他指出，上半年全球金融市场整体表现大致向好，其中受人工智能（AI）相关投资需求带动，半导体及科技硬件板块表现尤其突出，美国股市及亚太区部分主要市场再创出新高；债券市场方面，由于国际油价曾经急升及供应链中断，市场忧虑美国通胀会有所上升，美国国债收益率曲线在上半年普遍上移。

他表示，虽然香港股票投资因股市整体下跌而录得亏损，但其他股票投资表现理想，整体股票投资仍录得可观收益；债券投资方面，美元债券收益率维持于较高水平，续为债券组合带来稳健的利息收入。他续指，受汇率变动影响，外汇基金的非港元资产录得外汇估值上调。

金管局作适当防御性部署

他说，面对复杂多变的投资环境，金管局会继续坚守「保本先行、长期增值」的原则，谨慎而灵活地管理外汇基金。他指，金管局会作出适当的防御性部署，并维持高流动性，亦会持续多元化投资，致力提高外汇基金的长期投资回报，确保外汇基金能继续有效维持香港的货币及金融稳定。