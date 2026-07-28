美国传调查越南中资工厂 质疑中企「洗产地」转口 恐对越加征关税

美越贸易谈判陷入胶着。据彭博引述知情人士报道，美国海关人员近日突击检查多间在越南设厂、具中资背景或与中国企业有联系的工厂，查阅文件、原材料来源及生产流程，以核实货品输美前在越南的增值比例，并调查是否涉及软件知识产权违规。美国此举或为追查中国企业会否利用越南转口，以规避美国关税的「洗产地」行为。市场亦忧虑美国政府或以调查结果为理据，扩大对越南货品加征关税。不过，知情人士指出，当局至今未发现重大证据，能够证明中国货品违规经越南转口输美。

查是否仅改贴「越南制造」标签

美方一直关注，部分中国货品在运抵越南后，未经实质加工或仅作极少增值处理，便直接贴上「越南制造」标签，再出口至美国，以规避对华关税。

美国贸易代表格里尔（Jamieson Greer）本月初亦重申相关指控，指存在「纯属非法转运」情况，即货品运至越南后仅更换标签便再行出口。

美越谈判卡在转口问题

美国与越南于去年10月达成贸易框架协议，其后一直磋商落实完整协议。知情人士形容，近期谈判气氛紧张，双方在转口贸易及其他非关税壁垒问题上仍未能达成共识。

除打击违规转口外，美方亦要求越南加强保障美国知识产权、打击贸易欺诈，以及配合处理制造业产能过剩问题。越南目前同时面对美国3项《贸易法》301条款调查，是唯一面对3项同类调查的国家。

美国于7月24日再以多个经济体未有充分遏止供应链涉及强迫劳动为由，向包括越南在内的60个经济体实施新关税。越南外交部翌日回应，指有关决定未充分反映当地预防及打击强迫劳动的实际情况和努力。

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