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加纳考察团访港拜会财库局及港金所 张德熙：共建跨国「黄金走廊」

宏观经济
更新时间：14:24 2026-07-28 HKT
发布时间：14:24 2026-07-28 HKT

加纳土地及自然资源部部长 Emmanuel Armah-Kofi Buah、加纳共和国驻中国特命全权大使 科乔·邦苏及⁠加纳共和国驻香港荣誉领事徐颖德等一行16人代表团访问香港，展开为期多天的商贸考察，分别到访财经事务及库务局及香港黄金交易所（港金所），深化加纳与香港在金融服务、黄金产业链发展及资源开发等领域的双边合作，积极响应「一带一路」倡议，实现高质量互利共赢。 

代表团分别拜访了财经事务及库务局，获副局长陈浩濂接待。双方就推动跨国经济增长、加强金融战略对接及优化跨境投资环境等关键议题进行了深入交流，并探讨了打造香港国际黄金交易中心的策略、助力加纳资源产业升级的切入点。同日亦拜访港金所，与港金所主席张德熙、行政总裁冯炜能举行高层会谈。会晤期间，双方就构建区域及全球黄金市场新生态展开了前瞻性讨论。 

推动黄金市场全方位对接

香港黄金交易所主席张德熙表示，港金所与加纳代表团达成高度共识，双方将致力于推动黄金市场全方位对接，期待共同构建一条无缝、高效且值得信赖的「黄金走廊」，为两地的黄金生产商、精炼商、交易商及投资者创造可持续的商业价值，进一步巩固香港作为国际黄金交易中心的地位。

下季再访港展开全面对接

加纳代表团透露，计划于今年第四季度再度率团访港，以及大湾区城市，届时将就黄金交易机制细节、黄金衍生产品的应用与港金所展开全面的对接。期望未来能推动加纳本土权威金矿机构与港金所合作，此举将有助于加纳金矿企业借助港金所的国际化平台，深化与全球行业伙伴的合作，将黄金原材料通过标准化生产与精炼，直接转化为符合港金所标准的国际交割金条，实现「存金在港」发展多元黄金资产增值。 

加纳为非洲最大的黄金生产国之一，拥有丰富的矿产资源与庞大的产能；近期积极推动黄金政策改革，致力储存黄金及发展黄金产业的计划。

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