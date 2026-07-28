联储局本周议息 城堡证券料或突发加息「以凸显当局独立性」

随著联储局将于本周议息，市场认为当局升息机会约为40%，惟城堡证券（Citadel Securities）预期，联储局或会出其不意地加息，以强化主席沃什（Kevin Warsh）在对抗通胀上的公信力，借以显示当局不再依赖事先释出每一项政策信号。

市场再次低估联储局转鹰程度

城堡证券宏观策略师Frank Flight在报告中表示，市场可能再次低估联储局转向鹰派的程度，并认为若联储局周三（29日）加息四分一厘，「将果断终结前瞻指引时代」，同时凸显联储局独立性。

此外，Flight亦认为，本周加息将重塑市场对央行如何应对通胀的预期，影响将比等到9月更大。而意外加息除了可强化联储局对抗通胀的公信力以外，亦会影响企业定价决策及就业者的薪资诉求 ，有望在通胀进一步加剧前，降低未来加息幅度。

比特币受累跌穿63050美元

此外，比特币今日一度下跌3.2%，低见63,050美元，为11天以来最低水平；而以太币则下跌3.87%。因加息忧虑盖过近期《数字资产市场清晰法案》（Clarity Act）所带来的正面势头，比特币现货ETF于7月23日及24日合共录得超过4.65亿美元资金流出，终止此前连续七个交易日的流入走势。

Orbit Markets共同创办人Caroline Mauron指出，除了加息预期的影响外，比特币亦受到AI相关信贷风险等宏观经济因素冲击，并预期下一个关键下行目标为62,000美元，而在60,000美元水平附近则料有强劲支持。

IG Australia分析师Tony Sycamore则持中立看法，认为比特币必须持续突破并收市站稳于目前约72,001美元的200日移动平均线之上，方可消除中线下行风险，重振市场热情，并带动技术走势转向正面格局。