内地6月规模以上工业企业利润按年升15.1% 升幅较上月放缓

国家统计局公布，内地6月规模以上工业企业利润按年增长15.1%，升幅较5月放缓6个百分点，同时是去年12月后最低。若以1至6月份计，规模以上工业企业实现利润总额39,479.9亿元人民币，按年增长18.7%，升幅较1至5月轻微放缓0.1个百分点。

国统局工业司首席统计师于卫宁解读指，上半年规模以上工业企业营业收入按年增长6.5%，较首季加快1.5个百分点，带动规模以上工业企业利润按年增长18.7%，较首季加快3.2个百分点。从三大门类看，采矿业、制造业利润分别增长33.5%、20.1%，较首季分别加快17.3个、1.0个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业下降4.2%。

上半年电子行业利润大增97%

于卫宁续指，上半年人工智能与各领域加速融合，算力需求大幅增长，推动电子行业利润按年增长96.9%，拉动全部规模以上工业企业利润增长8.5个百分点，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。其中，服务器、高性能工作站相关领域中，计算机整机制造、计算机外围设备制造行业利润分别增长689.3%、305.8%；电子器件制造领域中，集成电路制造、半导体分立器件制造行业利润增长2579.5%、31.2%；电子元件及电子专用材料制造领域中，电子专用材料制造、电子电路制造行业利润增长209.7%、26.9%。

新动能相关产业亦快速发展，带动相关行业利润增长较快。其中，非金属材料相关行业中，再生橡胶制造、石墨及碳素制品制造行业利润增长133.3%、61.0%；金属材料相关行业中，铝冶炼、铜冶炼行业利润增长117.1%、53.9%；数据中心内部交互连接相关行业中，光纤制造、光缆制造行业利润增长410.4%、39.8%；设备制造相关行业中，增材制造装备制造、半导体器件专用设备制造行业利润增长55.4%、18.7%。

外部环境仍复杂多变

此外，规模以上原材料制造业利润按年增长71.7%，拉动全部规模以上工业企业利润增长8.8个百分点。从行业看，在铜、铝等有色金属产品需求向好等因素推动下，有色行业利润增长99.4%，拉动全部规模以上工业企业利润增长4.7个百分点；在石油产业链条相关产品价格上涨推动下，石油加工行业按年扭亏为盈，化工行业利润增长67.8%。

不过，他指外部环境复杂多变、国际大宗商品价格走势仍具不确定性，工业企业还面临市场需求不足、资金周转压力较大等问题。下阶段，要全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进、因地制宜，在培育壮大新兴产业、未来产业和改造提升传统产业上持续用力，推进新旧动能平稳接续转换，推动工业经济高质量发展。

