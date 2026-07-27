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美联储本周议息恐放「鹰」 9月加息机会增 债息上升压抑增长股表现

宏观经济
更新时间：06:00 2026-07-27 HKT
发布时间：06:00 2026-07-27 HKT

美国联储局将于本周四（30日）本港时间凌晨公布议息结果，在中东局势紧张下，美国10年期国债息率上周一度升穿4.7厘，再创年内新高，令市场对联储局加息预期升温。不过，高富金融集团投资总监梁伟民及独立外汇及商品分析师卢楚仁接受《星岛头条》访问时均预期，联储局本周较大机会维持利率不变，但会继续释放偏鹰讯号，而且9月加息机会亦有所上升。

当局料仍需观察通胀数据

梁伟民认为，联储局本月加息机会不大，主要由于当局仍需观察后续通胀数据。他指出，近期油价反弹带动通胀风险微升，但此前通胀数据整体呈下降趋势，相信联储局最快要到下一次议息会议才会考虑加息。他预计，联储局立场将维持一贯控制通胀，市场目前亦逐步消化未来加息1至2次的可能。

卢楚仁同样预期联储局本月不会加息，但指油价急升、加上美国经济数据表现不俗，当局可能藉今次会议向市场发出讯号，为9月加息预先作好准备。

根据CME FedWatch数据显示，联储局本月按兵不动的机会率约66%，但
9月加息0.25厘的机会率已达57%，甚至有25%机会率加息半厘。针对市场忧虑联储局或进取加息半厘，梁伟民直言，突如其来加息半厘会令市场陷入恐慌，让投资者质疑联储局是否掌握了市场未知的隐忧，因此除非国际油价暴升至每桶140至145美元，否则不具备大幅加息的理由。相比之下，他认为9月先加息0.25厘，其后12月再加息一次，将会较有可能。

卢楚仁亦表示，当前美国通胀状况远未达到2022年需要激进加息的严峻程度，认为油价可能要升至每桶120美元以上，联储局才会考虑一次性加息半厘，但目前看来仍言之过早。

不意味资金大幅流入债市

另一方面，美国10年期国债孳息率上周曾高见4.71厘，创2025年1月以来最高，周五则收报4.687厘。当被问到债息上升会否加速资金由股市流入债市、从而对股市造成下调压力时，梁伟民解释，债息攀升对股市构成实质压力，一方面推高企业借贷成本，一方面对高增长股份的估值造成打折效应，直接压抑股价表现。

然而，债息升至高位并不意味资金会大幅流入债市。梁伟民分析，长期债息存在结构性风险；若市场对美国政府债务的信心下降，长债息未必跟随短息走势，甚至可能继续攀升。在长期债息顶部未明的情况下，资金未必敢盲目追入长债。

卢楚仁则认为，股市不稳确实吸引部分避险资金流入债市，但相关情况并不显著；若油价继续上升，通胀忧虑反而可能推动债息进一步向上。他续指，债息持续高企下，需留意美国政府会否透过「沽短债、买长债」等操作进行干预以压低债息。

梁伟民：可考虑减持股票

资产配置方面，梁伟民建议投资者考虑减持股票，原因是目前估值偏高，中东局势、利率走势等短期不明朗因素，均可能触发较大幅度的市场调整。他特别指出，半导体股是今年带动大市上升的重要力量，但市场对相关板块的看法近期开始转趋审慎，或增加大市调整风险，投资者需注视其估值压力。

对于债券市场，梁伟民同样持审慎态度，暂不建议大幅吸纳长债。他强调，除了加息预期尚未完全消化外，市场对政府债务风险的担忧可能令长债息率进一步冲高，目前期限溢价尚未升至足以令长债显得吸引的极端水平。

卢楚仁：趁回调吸科技股

相反，卢楚仁则不赞成现阶段「卖股买债」。他分析指，一方面油价推高债息，但若美国政府出手干预，如沽短债买长债，随时推低债息；另一方面，中东战事可能接近尾声，即使未能迅速停火，冲突亦未必持续太久，一旦局势缓和并带动油价回落，反而有利环球股市。

他预期，即使美股及环球股市短期继续调整，跌幅亦未必太大，投资者可考虑分段趁低吸纳美股、日股和韩股在内的科技股。

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