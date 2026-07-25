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韩美科技巨头达成9500亿美元合作 李在明盼成值得信赖生产基地

宏观经济
更新时间：16:50 2026-07-25 HKT
发布时间：16:50 2026-07-25 HKT

韩国总统政策室长金容范在新闻发布会上表示，韩国企业集团与包括Nvidia在内的全球科技巨头周五（22日）达成协议，将推进一系列总价值达9,500亿美元的合作项目，其中SK集团将向包括Nvidia在内的全球科技公司供应价值7,500亿美元的高性能半导体。此外，三星电子将向博通供应价值2,000亿美元晶片。

为实际应用创造新市场

综合媒体报道，与会者包括全球科技公司负责人和韩国企业集团负责人，其中包括三星电子会长李在镕和SK集团会长崔泰源；同时，OpenAI行政总裁奥特曼和Nvidia行政总裁黄仁勋也出席了此次会议。

韩国总统李在明宣布了将韩国打造成为AI半导体值得信赖的生产基地和供应伙伴的愿景，并誓言引领韩国成为全球AI供应链的关键参与者。李在明还承诺，将努力为AI技术的实际应用创造新市场，例如制造业和物流业，并表示韩国也将力争成为AI应用的试验田。
 

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