日圆跌穿「4.8算」 找换店交易额增14% 分析：日央行或出手干预

日圆迈向两个多月来最大单周跌幅，美元兑日圆收报163.856，逼近164关口；每百日圆兑港元昨日低见4.786，跌穿4.8算水平。坊间找换店兑换价格最平为每百日圆兑港元4.785，并有找换店指昨日「唱Yen」交易额较平日升14%。分析认为，美元强势及油价走高加剧日圆贬值压力，料圆汇短期首个关键下跌目标位为165，估计届时日本央行会出手干预，但相信难以逆转圆汇整体弱势。

日官员：必要时采取行动

受中东紧张局势升级影响，市场提升对联储局9月加息预期，日圆持续走贬。日本财务大臣片山皋月昨日对媒体再次强调，「必要时将果断采取行动」。美国财政部在半年度外汇政策报告中表示，虽然美日息差正在收窄，但日圆仍持续疲弱，警告日圆过度波动非各方乐见，呼吁日本央行加息，又指货币政策正常化有助减低汇率过度波动。

小女孩找换店负责人表示，在日圆低迷下，昨日成交金额录8亿日圆，较平日多14%。

圆汇首个关键目标为165

独立外汇分析师卢楚仁表示，美元持续强势，叠加油价走高，双重因素进一步加剧日圆贬值压力，料圆汇短期首个关键下跌目标位为165，若该关口失守或将进一步触达170。他又指，汇价跌至165附近时，日本央行或将出手放缓日圆跌势，但认为相关干预措施仅能支持日圆短暂回升一、两百点，投机资金随后会再度抛售日圆，令汇价再度回落。

华侨银行香港经济师姜静指，日本央行可能以较市场预期更快的步伐加息，惟对日圆支持有限。IG Australia分析师Tony Sycamore表示，在能源价格飙升、联储局鹰派立场导致市场重新定价以及日圆失去避险货币地位的背景下，日本官员准备干预汇价的言论，很可能被忽视，指「此时试图支撑日圆，与在新干线前面挡路无异」。

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