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日圆兑港元续4.78算徘徊 美国加息预期升温 圆汇或迈向165大关

宏观经济
更新时间：14:47 2026-07-24 HKT
发布时间：14:47 2026-07-24 HKT

日圆周四（23日）曾触及163.99兑1美元的40年低位后，今日持续疲弱，美元兑日圆今早曾见163.94，每百日圆兑港元曾低见4.783。中东紧张局势升级，国际油价重上100美元以上，提升了市场对联储局9月将会加息的预期，令美元走强，外界关注日圆将跌至165关口。

美元兑日圆最新报163.78，每百日圆兑港元报4.7875。

IG Australia分析师Tony Sycamore表示，在能源价格飙升、联储局鹰派立场导致市场重新定价以及日圆失去避险货币地位的背景下，日本官员关于准备干预或日本央行加快加息步伐的任何言论，很可能都会被忽视，他预计日圆将延续贬值，并向165关口迈进，「此时试图支撑日圆，无异于挡在子弹头列车前面。」

分析员注视日本当局应对

三菱日联信托银行驻纽约的外汇交易员Yuya Yokota表示，如果纽约期油升至每桶100美元，美元兑日圆可能升至164.5左右。随著日圆兑美元汇率逼近164，市场参与者正密切关注日本当局将如何应对。

市场普遍预计，日本央行将在下周的政策会议上维持利率不变，彭博调查当中，半数经济学家预计日本央行将等到12月才加息。

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