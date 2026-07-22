GUM称强积金7月人均蚀3302元 股票基金表现分化 港股基金劲弹逾7%

强积金顾问公司GUM今日公布，截至7月17日，强积金市场于7月上半月出现轻微回调，综合指数下跌0.9%至299.8点，但受惠于年初以来的累积升幅，年初至今仍录得4.7%正回报，人均回报为15,223元；但若单计7月，则人均暂时亏损3,302元。

三大基金类别中，股票基金及混合资产基金跟随大市回落，7月分别下跌0.9%及1.5%；固定收益基金则表现平稳，7月回报无起跌，充分发挥其避险及稳定组合的作用。

亚洲股票基金跌6.8%最弱

股票基金7月表现明显分化，其中香港股票基金（追踪指数）表现最为亮眼，单月大幅反弹7.4%；香港股票基金亦录得3.2%升幅。GUM首席投资总监刘嘉鸿指出，恒指6月曾创年内新低，但因其市盈率较其他主要市场偏低，吸引资金趁低吸纳，形成反弹动力。

相反，亚洲股票基金及大中华股票基金则录得较大跌幅，分别下跌6.8%及5.8%，主要受韩国去杠杆化（deleveraging）及美伊局势升温影响，导致AI及相关科技交易降温。虽然月内回调显著，但亚洲股票基金年初至今累计回报仍高达19.2%，继续领跑各类股票基金。

混合资产基金7月全线下跌

混合资产基金于7月全线下跌，跌幅介乎0.6%至2.1%，当中混合资产基金（60%至80%）跌幅最大，但年初至今仍录得6.3%的正回报。预设投资策略基金方面，核心累积基金及65岁后基金7月分别下跌1.1%及0.9%，年内回报则仍达6.4%及1.9%，反映前者长线增值能力较强。

至于固定收益基金整体平稳，其中人民币债券基金表现最佳，月内升0.3%，年内回报达4.1%。至于环球债券基金及港元债券基金则为年内最弱，分别录得0.6%及0.5%的负回报。

GUM建议，成员应保持分散投资，按个人风险承受能力平衡股票与固定收益资产，避免过度集中于短期反弹或回调的市场。