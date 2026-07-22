日圆创近40年新低 每百兑港元报「4.8算」 再度考验日本干预决心

日圆汇价持续弱势，兑美元汇率自1986年以来首次跌破163关口，创近40年新低，进一步考验日本当局干预的决心。日圆今早最低曾见16.228水平，暂报163.09，仍失守163关口；每百日圆兑港元则报「4.8算」。

油价居高不下 日圆或续跌

据外媒报道，日圆向下主因美伊冲突再度升温，推高了油价，刺激美元与美债息率走高。尽管日本当局在4月28日至5月27日期间动用11.73万亿日圆进行干预，但地缘政治风险、财政前景忧虑和巨大的利率差仍然对日圆构成压力。

报道又提到，上周日本财务大臣片山皋月以数周以来最强烈的措辞发出了汇市干预警告。野村证券首席外汇策略师Yujiro Goto在一份报告中亦说，「当局反应仍将是今天关注的焦点」，又指「如果油价居高不下且没有干预措施，美元兑日圆可能会继续缓慢走高」 。

