摩通戴蒙称市场低估地缘政治及财赤风险 拒买股票及美债 「AI热潮如当年科网泡沫」

摩根大通行政总裁戴蒙警告，投资者目前正低估全球经济面临的风险，并直言不会在现价水平买入股票或长年期美国国债。他接受外媒访问时表示，市场并未完全反映地缘政治紧张局势及财政赤字带来的威胁，同时对近期炽热的AI投资热潮持审慎态度，将其与早年科网泡沫相提并论。

地缘政治风险或较预期大

戴蒙在访问中指出，市场尚未充分反映地缘政治及财政威胁，包括俄乌战争、中东局势、中美关系紧张、军费增加，以及政府财政赤字持续扩大，均为全球经济带来风险，而且相关风险可能较市场普遍预期更大。

有关言论与投资者近期逐渐淡化战争、关税及其他冲击的取态形成对比，标普500指数今年以来回报接近10%，主要受消费开支持续、通胀回落及AI投资热潮支持。同时，摩通及其他华尔街大行上周公布强劲季绩，交易及投资银行收入急升，反映美国经济抵御地缘政治动荡能力较预期强韧。

戴蒙亦承认，由于全球经济对能源的依赖程度低于过往数十年，整体承受冲击的能力有所提升。不过，他警告这并不能消除突发经济转折点的可能性，并形容「骆驼背上可能需要更多稻草才会引发转折点，即使当前中东战火重燃，或许仍不足以成为压垮骆驼的那根稻草」。

财赤持续 最终或推高利率

他认为，美国财政赤字持续高企，最终将迫使市场面对现实，并可能促使利率进一步上升。他预期，随着投资者要求更高回报，才愿意为美国政府债务提供资金，美债孳息率或面对上行压力。

被问及会否买入长期美国国债时，戴蒙直接回答「个人不会」。他估计，即使通胀回落至联储局2%的目标水平，10年期美债孳息率合理水平仍可能介乎4厘至4.5厘，意味债券价格几乎没有上升空间。

股票方面，戴蒙同样保持审慎。他表示，如果个别股份属于非常优质的投资，仍会考虑买入；但以目前估值而言，他不会买入整体市场。

AI赢家及回报未必符预期

谈及AI投资热潮，戴蒙将目前的巨额资本开支与互联网发展初期相比。他相信，整体AI投资最终很可能带来回报，就像互联网改变经济一样，但实际赢家及回报时间未必符合市场目前预期。

他指出，互联网热潮初期的Yahoo及Netscape等大型企业其后逐渐淡出，Google及Facebook等最终赢家则较迟才崛起。他强调，AI投资即使最终成功，回报方式及实现时间亦「肯定不会如目前预期」。