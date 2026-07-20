AI成中国新增长引擎 贡献GDP增长三分一 专家料助经济保持韧性

全球掀起AI基建投资热潮，带动电子产品、半导体及数据中心硬件需求，并令AI产业成为中国经济低迷期间的重要增长动力。据彭博引述市场分析公司凯投宏观（Capital Economics）估计，今年第二季电子及资讯科技业贡献中国经济逾一半按季增长；若以按年计算，相关产业亦为GDP增长贡献1.4个百分点，约占整体4.3%增幅的三分之一。

拉动整条工业供应链

凯投宏观经济师Julian Evans-Pritchard表示，AI崛起成为中国经济新增长引擎，有望成为今年余下时间以至2027年经济保持韧性的重要来源。中金公司早前亦估算，今年首四个月AI相关出口已为GDP增长贡献1.1个百分点，占比接近2025年的3倍。

彭博经济研究估计，美国约四分之一AI开支最终流向境外，从而带动亚洲区内贸易。与美国主要透过数据中心资本开支推动经济不同，中国将受惠于AI投资对整条工业供应链的拉动。

彭博经济研究又估计，高科技及绿色产业今年或占中国GDP约五分之一，势首次超越房地产相关产业。报道又引述北京大学金融学教授刘俏指出，AI相关产业目前约占中国GDP的17%。

高盛分析师则发现，逾3,000家身处AI产业链的中国企业，业务涵盖发电及电力设备、半导体、数据中心硬件、AI软件，以及自动驾驶等AI应用。该行今年较早前发表报告称，中国企业目前约占全球AI相关收入的16%。

AI难完全抵销经济逆风

不过，凯投宏观指出，AI带来的增长并非解决中国整体经济问题的万灵药，一旦全球AI投资热潮减退，中国亦可能受到较大冲击。

彭博经济研究经济师Eric Zhu亦认为，AI及科技进步有助缓解中国长期经济增长放慢，但未必足以扭转趋势，原因是劳动人口萎缩、产业「内卷」及去全球化等逆风仍持续存在。