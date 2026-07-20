渣打对下半年香港股楼正面 内地货币政策适度宽松 料第三季降准

渣打举行2026年下半年宏观经济展望记者会，渣打大中华及北亚区高级经济师胡东安指出，香港近期股市出现小幅反弹，市场情绪有所修复，内地经济基本面改善能够形成传导效应，因此对香港股市及楼市下半年行情维持正面看法。

1个月HIBOR料2.8厘水平 楼市复苏带动消费

胡东安表示，香港经济增长势头持续，反映蓬勃资本市场活动、内地旅客增长、由AI超级周期带动的贸易增长，以及由楼市复苏所驱动的消费气氛及就业市场改善。他认为，香港受惠于AI相关贸易支撑、外地商业活动与内地企业投资，以及本地经济复苏与消费结构转变三大因素，预测2026年香港GDP增长达4.3%，较去年的3.5%有所加快。该行指，在美国维持利率不变的预期下，预测本港1个月及3个月港元拆息（HIBOR）下半年分别处约2.8%及3%水平。

打击违规跨境炒股影响料短暂

被问及早前中证监打击违规跨境炒股，胡东安认为，对整体市场影响较为短暂，见到7月北水流入港股的金额较6月回升，投资者更愿以正规渠道投资。

今年美息料不加不减

对于美国息口前景，渣打大中华及北亚区首席经济师丁爽表示，目前美国通胀回落速度偏慢，水平仍明显高于目标，因此减息可能性极低；另一方面，尽管市场预期年底前可能加息一次，但鉴于通胀整体呈下行趋势，劳动市场工资增长温和，加息条件尚不充分。他指出，联储局新任主席沃什在加息态度上趋向审慎，不会轻易采取行动，故预期联储局将维持当前利率不变。

中国GDP维持预测增长4.6% 出口强劲

中国经济方面，渣打对中国全年GDP增长预测将维持在4.6%。丁爽表示，中国当前经济呈现「冰火两重天」的格局，即内需偏冷，但供给端与出口表现强劲，预计月底可能明确加大逆周期调节力度，以「财政为主，货币为辅」，应对经济下行压力。

丁爽表示，中国GDP平减指数三年来首次转正，标志著通缩初步缓解，对消费和投资情绪带来正面影响。而货币政策方面，他认为中国下半年货币政策料维持适度宽松，但有机会在今年第三季降准25点子。

人民币汇率料6.75至6.85上落

人民币汇率方面，丁爽表示，中国上半年出口强劲，进口增长超过26%，贸易顺差接近历史高位，为人民币汇率提供了基本支撑。他指，随著中国持续开放在岸资本市场，人民币国际化提速，相信当局会继续开放合法渠道容许资本双向流动，并预计第三季末人民币兑美元将处于6.75至6.85水平。

渣打将今年全球经济增长预测由原本的3.4%下调至3%，主要反映中东冲突引起的不确定性，但相信有关风险已经见顶，环球经济可以维持稳健增长。