印度卢比受累油价急升 汇价逼近历史低位 央行入市干预

印度卢比汇率近日受国际油价急升拖累，再度逼近历史低位，印度央行随即介入外汇市场以支撑汇率。美元兑印度卢比最新报96.51水平，距离5月底创下的历史低位96.9650仅一步之遥。

原油占整体进口逾三分二

据彭博报道，受美伊战争影响，国际油价过去两周累积升幅逾两成，其中伦敦布兰特期油周一更突破每桶90美元大关。由于原油进口占印度整体进口超过三分之二，因此油价高企进一步加速外汇储备的消耗。

政府吸外汇措施料效力有限

报道指出，为应对印度卢比弱势，印度当局已于6月5日宣布放宽外资投资本地债券的规定，并鼓励海外印度人存入美元，以吸引更多外汇流入。虽然措施曾带动印度卢比于6月下旬一度反弹至约94.14，惟其后油价重拾升势，美元需求回升，印度卢比再现贬值压力。

巴克莱银行策略师指出，印度政府及央行已呼吁银行加强吸纳海外侨胞的外币存款，以缓和印度卢比跌势，但预期未来一、两个月相关资金流入仅为250亿至300亿美元，仍低于市场普遍预期的400亿至500亿美元。