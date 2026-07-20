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美伊战火再升级 布油重上90美元 分析：冲突范围及时间或扩大

宏观经济
更新时间：10:37 2026-07-20 HKT
发布时间：10:37 2026-07-20 HKT

美国与伊朗冲突升级，霍尔木兹海峡附近船只接连遇袭，科威特一个重要石油设施亦遭攻击，伊朗表示，与美国之间的停火协议实际上已经崩溃，市场忧虑原油供应链将面临更严重的干扰。消息刺激国际油价急升，布兰特期油今早暂升2.3%至90.14美元，仍企于每桶90美元以上，创6月中以来最高；纽约期油则升约2%至83.48美元。

科威特石油设施受重创

据彭博报道，伊朗海军周日截停4艘试图途经该海峡「不安全航线」行驶的不明船只，指责其无视警告。当局指其中两艘船「发生事故并被逼停驶」，其余两艘则「放弃原定航线折返」。 

美伊双方连续一周互相攻击，目标已由军事设施扩大至桥梁、公用设施及港口，意味重返脆弱停火协议的希望渺茫。 科威特石油公司表示，伊朗上周六攻击当地一个石油设施，造成严重损毁。

摩通：全球库存几无容错空间

摩根大通指出，若不包括中国，全球石油库存目前已降至历史低位，令全球面对供应冲击时「几乎没有容错空间」。

MST Marquee高级能源分析师Saul Kavonic表示，近期密集攻击显示，冲突范围及持续时间均可能进一步扩大。若区内更多石油基建遇袭，或也门胡塞武装成功阻碍红海航线，油价升势可能进一步加速。

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