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外管局拟推一篮子政策 提升跨境投融资便利

宏观经济
更新时间：09:42 2026-07-18 HKT
发布时间：09:42 2026-07-18 HKT

国家外汇管理局资本项目管理司司长肖胜在国新办记者会上表示，争取尽快发放新一轮合资格境内机构投资者（QDII）额度，近期正在抓紧推进相关准备工作，更好支持和服务境内居民真实合规的境外证券投资需求。他指出，2026年以来，面对新形势、新变化，外管局在广泛调研银行企业等经营主体需求的基础上，结合资本项目高水平开放进程，拟再推出一篮子政策，进一步提升跨境投融资便利化水平。

争取尽快发放新一轮QDII额度

国家外汇管理局国际收支司负责人赵玉超说，前5个月，外资来华各类投资净增加约1600亿美元，明显好于去年同期，这既包括直接投资、证券投资，也包括中国吸收的境外存款和贷款。赵玉超提到，未来外商来华投资有望延续向好态势，一是中国产业优化升级和科技创新将不断带来新的投资机会，其次中国稳步扩大制度型对外开放，健全外商投资服务保障体系，优化金融领域互联互通机制，为外资来华投资营造更加便利政策环境，另外近年来国际形势复杂多变，中国经济韧性增强，人民币币值稳定，将为全球资本分散配置提供更多选择。

国家外汇管理局副局长李斌透露，国家外汇局始终坚持促便利和防风险相结合，坚决守好开放条件下的安全底线，持续完善「宏观审慎+微观监管」两位一体管理框架，在必要时强化逆周期调节和预期引导，维护外汇市场平稳运行，防范系统性风险。


 

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