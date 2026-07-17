人行本周逆回购净投放逾1.9万亿元 创3年半高

人民银行今日开展4505亿元（人民币，下同）7天期逆回购操作，200亿元逆回购到期，单日净投放4305亿元，为连续5日净投放。总结全个星期，人行净投放19,015亿元，规模创2023年1月来最大。

此外，人行在周三（15日）开展了1.4万亿元6个月期买断式逆回购操作，期限184天，市场机构测算本次为加量续作，净投放约5000亿元，是今年3月份以来首次增量。东方金诚首席宏观分析师王青日前指，买断式逆回购有望持续加量续作，支持政府债券发行和银行配套信贷投放，相信是下半年货币政策加大逆周期调节力度的一个重要发力点。

人行副行长邹澜日前表示，将根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好货币政策实施的力度、节奏和时机，加大逆周期和跨周期调节力度。

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国家统计局日前公布，中国第二季GDP按年升4.3%，为3年半以来最弱，并低于今年官方设定的4.5%至5%的目标区间。外界关注，本月的政治局会议会否推出经济刺激政策。