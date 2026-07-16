马曼婷传担任英国财相 英镑指数升至一年高 兑港元升至10.6算

英国政坛人事变动刺激英镑上升，市场传出即将出任的首相贝安德（Andy Burnham），将任命马曼婷（Shabana Mahmood）为新任财政大臣，马曼婷现为内政大臣。彭博英镑指数周三（15日）升至一年来最高水平。

据彭博英镑指数显示，该汇率一度上涨1%，触及2025年7月2日以来新高，并于周四（16日）亚洲开市时段维持接近水平。 英镑兑港元今早曾升至10.6166，见约2个月高位。

英国《金融时报》引述三名获悉决策的人士报道，贝安德已选定马曼婷掌管英国财政部。不过贝安德的发言人表示，尚未作出最终决定，预计下周一（20日）有定案。

大增政府开支忧虑降低

英镑突然走强，反映投资者对新政府核心人事安排的不确定性有所纾缓。澳洲国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示，马曼婷出身于工党内蓝色阵营（Blue Labour），该派别在社会及财政政策上较为保守，有助降低市场对政府大举增加开支的忧虑。

受消息带动，英国国债周三同步上扬，10年期国债收益率下跌4个基点至4.94厘。英镑兑美元过去一个月累计上升0.7%，是主要货币中升幅最大者。