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李小加看淡传统大金融 AI 赋能重塑小微投资格局

宏观经济
更新时间：12:01 2026-07-16 HKT
发布时间：12:01 2026-07-16 HKT

滴灌通创始人及主席、港交所（388）前行政总裁李小加出席2026新浪财经全球资本峰会时指出，传统依赖大机构、大电网式的「大金融」模式已无法适应当前由无数小微企业支撑的普惠消费经济。他宣布，滴灌通将于8月3日成立五周年之际「再次出发」，并强调过去两年探索小微金融末梢的阵痛中，AI技术的爆发成为解决小微投资经济可行性、实现「末梢发电」的关键能源。

李小加表示，在全球经济特别是中国、印度及拉丁美洲等新兴市场，崛起的中产阶级和庞大的人口正推动消费经济转型。当前的生意不再单靠大公司支撑，而是由大量小微企业构成底座。他以黄仁勋最新透露晶片销售已开始转向「收入分成」（revenue-based）为例，说明微观经济体已释放巨大能量，但传统金融体系却无法触及。

李小加用人体结构作比喻，指中国拥有强大的基础设施（骨骼），以及丰富的消费经济（肌肉），金融体系则是血液。互联网与数字化革命已让「神经网络」（数据）和「毛细血管末梢」（支付体系）畅通，买一棵葱都能走通，但金融「血液」却因块头太大、合规与运作成本过高而无法流入末梢。

李小加回顾，滴灌通创业的初衷就是要把「血块打碎」，不拘泥于传统的股或债，而是将投资打碎到「合同层面」。他称，滴灌通过去花了44亿元人民币的自有本钱投入微观市场，证明了这种非股非债、高度分散的联营合同模式绝对可行，且能看清风险。

然而，他也坦言，过去两年滴灌通经历了「非常黑暗、痛苦的两年」。主要原因在于，团队完全低估了在末梢端捕捉和评估微小合同的运营成本。「我们几万块钱的投资，如果靠几个人去讨论、写方案、谈合同，完全可以做成，但是没有经济的可行性。」由于缺乏微端发电的「能源」，项目难以实现规模化启动。

李小加强调，AI时代的到来为此带来了解决方案。借助AI技术，系统能以极低成本在数以万计的末梢市场完成标的描述、合同评估和认知对接，解决了小微投资的经济可行性问题。他预告，滴灌通将于8月3日五周年之际，展示以AI技术为支撑的全新出发。

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