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梁振英倡金发局升格 专责引进国际资本做大港金融优势

宏观经济
更新时间：11:53 2026-07-16 HKT
发布时间：11:53 2026-07-16 HKT

全国政协副主席梁振英出席2026新浪财经全球资本峰会时提出建议，将现有的金融发展局，升格为类似贸发局的法定机构，在现行金融监管架构之外，专责推动国际资本落户香港，以放大香港作为国家国际金融中心的效能。

梁振英认为，在国家迈向金融强国的过程中，香港不可或缺。除了金发局升格的建议外，他亦提出，香港要做好「国家所需、香港所长」的落地衔接，清晰向内地解释香港各类金融工具的作用，同时主动对外讲好「一国两制」的香港发展故事，加强内地与国际市场之间的资讯互通。

梁振英指出，国家正大力发展科技、绿色、普惠及数字金融，现代产业体系的建设正衍生出庞大的长期投资需求。他称，由「十二五」至「十五五」，中央已连续二十年在五年规划中，明确支持香港巩固并提升国际金融中心地位。「香港既是中国的国际金融中心，也是国际的中国金融中心，更是全球离岸人民币资金池。」

梁振英指出，香港的金融优势有《基本法》作长远法律保障，确认港元自由兑换、不设外汇管制、资金自由进出。凭借高度开放的市场、完备的金融基建，以及建基于法治和诚信的国际信用，构成了香港独特的竞争底气。

他回顾上世纪90年代的历史，当时市场曾质疑香港的上市竞争力不及台湾，惟历经多年耕耘，香港现已成为内地企业境外集资的首要平台。自1993年青岛啤酒赴港上市起，香港逐步搭建起内地产业与国际资本的连接通道，在兼顾国家融资需求与金融安全之下，担当起融通内地与全球市场的关键角色。

 

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