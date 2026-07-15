香港抢占黄金定价权｜马行空

香港特区政府7月7日宣布香港黄金中央清算及结算系统正式启动试运营，为构建全链条黄金交易生态圈奠定了重要基础。政府推出了八项协同措施，具体包括：与上海黄金交易所推出首阶段实物联通机制、推出全新HAU价格代码、扩充仓储容量及提升精炼产能、丰富黄金投资产品、税务优惠、协调保险安排、增加强积金投资黄金ETF的弹性，以及成立业界主导的行业协会。

一、 打造现代化全链条黄金交易生态圈

港金结算公司推出八项精准配套措施，来源：香港特别行政区政府新闻公报

截至2026年6月，全球交易所可交易黄金库存约1.5万吨，其中伦敦持有9392吨，纽约880吨，香港目前仅约200吨。香港正通过建设超过2000吨的储存能力，快速补齐亚洲在黄金仓储上的短板。香港和上海的黄金实物联通机制允许在香港场外市场和上海黄金交易所场内市场实现双向划转和存取，让两地市场真正联通，预计此举将提升香港在全球黄金市场中的整体竞争力。

世界黄金协会数据显示，2025年全球黄金市场日均交易额约3731亿美元，伦敦场外市场以1,618亿美元的规模独占鳌头，占比约43.4%；纽约商品交易所期货市场贡献1,312.5亿美元，占比约35.2%；上海黄金交易所和期货交易所合计约649.7亿美元，占比17.4%。三者合计占全球交易量的96%，形成「三足鼎立」的格局。上海和香港的实物黄金联通后预计可以提高上海的黄金交易占比。

除了这些措施外，政府还引入证券公司、矿业公司、黄金精炼厂、珠宝商、科技企业一起参与到香港黄金交易生态圈的建设。目前点金国际已在大埔工业区斥资1.5亿美元推进新精炼厂的建设，预计2026年底就会落成。目前公司通过与深圳工厂来料加工的方式参与香港黄金市场。这些机构完整地覆盖了黄金全产业链，从清算基础设施到上下游产业链的完整闭环正在形成。不仅为当前系统试运营提供坚实支撑，更为香港提升亚洲交易时段黄金定价影响力创造了有利的条件。香港政府这一轮布局的速度远超惯常的政策节奏！

二、 高层支持下的高效推进

从时间线看，香港黄金市场的建设进程呈现出前所未有的高效。

2024年10月16日，香港《2024年施政报告》提出，香港将凭借地缘政治环境下安全稳定的优势，吸引国际黄金现货在港储存，并推动相关交易、清算与交割业务，逐步打造国际黄金交易中心。

2024 年 11 月，中国人民银行重启增持黄金，至今没有间断。

2025年6月，上海黄金交易所正式启用香港首个离岸国际板指定仓库，并上线可在香港交割的黄金交易合约。

2025 年9月17日，香港《2025年施政报告》明确，支持机场管理局及金融机构拓展黄金仓储设施、以三年内超越2000吨为目标打造区域黄金储备枢纽、建立香港黄金中央清算系统，并邀请上海黄金交易所参与，为未来与内地市场互联互通做好准备。

2026年7月，香港黄金中央清算及结算系统正式启动试营运。

从政策吹风到试运营仅用了不到两年的时间，在香港的重大政策推进中实属罕见。如此高效的执行节奏不难看出中央层面的推动与资源倾斜。

为甚么中央层面大力推动香港黄金市场发展？我认为主要基于两大战略考量。一是黄金的国际货币属性持续上升。截至2025年底，黄金在全球官方储备资产中的占比已升至27%，超过美国国债成为全球官方储备第一大资产。全球央行普遍优化储备结构。

黄金在全球外汇储备中的份额超过美债，来源：世界黄金协会

二是全球黄金消费中心正加速东移。1980 年，北美和欧洲的黄金消费需求占全球的 68%。之后这一比例持续下跌，1990年回落至38%，2000年进一步萎缩至28%，2010年27%。相反，东方的黄金需求在不断上升，2010 年中国和印度的实物黄金需求占比达到51%，之后一直维持在这一高位。2026年第一季度世界黄金协会数据显示，中国大陆黄金消费占全球的28.4%，印度占22.1%，两国合计超过50%，若统计整个亚洲，这一比例更接近70%。

中国和印度过去30年黄金需求占全球比例，来源：世界黄金协会等

即便实物黄金消费中心转移到亚洲，但是黄金的价格发现和交易基础设施仍集中在伦敦与纽约，这一基础设施缺口成为香港争夺黄金定价权的天赐良机。新加坡也已意识到这一机遇，新加坡金管局主席颜金勇称，将于2026年10月推出中央银行黄金储存服务，年底建立场外交易黄金结算系统，2027年起逐步开展银行间交易，同时探索推出实物交收的黄金期货合约并提供税收优惠。我们认为新加坡在这一轮竞争中难以赢下香港，其根本原因在于它缺乏香港背靠中国大陆的政策与资源优势。

中国人民银行行长潘功胜 7 月 7 日在「香港固定收益及货币峰会暨债券通论坛」上明确表示，中国人民银行将支持香港黄金市场发展、促进两地黄金市场互联互通，并进一步明确将中国的外汇储备更多配置到香港金融市场。这意味著中国现有的3.4万亿美元外汇储备可用于支持香港黄金市场发展，为香港黄金市场提供了最坚实的后盾和信心支撑。同时央行支持香港推出离岸人民币国债期货、扩大人民币业务资金安排规模、增加债券通投资额度，以及扩大人民币债券作为合格担保品的适用范围等。香港交易所也明确正在开发人民币黄金期货合约。这些安排共同指向同一个方向：为人民币在国际货币体系中赢得更大空间奠定基础。

三、 美国的两难决策

香港黄金中央清算系统的推进，正将美国置于一个尴尬的处境。若美国试图阻止香港掌控黄金定价权，它就必须在市场上出借黄金以压低黄金借贷利率。若市场对实物黄金的需求持续增加，它还不得不增加黄金实物供给。考虑到美国20 世纪80 年代以来美国官方从未出售过黄金，亚洲市场对黄金的实物需求将不可避免的推高金价，金价越高，对于美元的全球主导货币地位就越不利。

若美国任由香港逐步掌握黄金定价权并囤积大量实物黄金，这些黄金很可能成为人民币的重要储备资产，人民币将实质上与黄金间接挂钩，这同样不利于美元的国际货币地位。毕竟黄金是全球公信力最强、接受范围最广的传统价值载体。

美国如何在不消耗自身黄金储备的情况下压低黄金价格、降低黄金持有成本，这的确是个难题。美元这一困境的本质是人民币与美元的国际货币主导权之争。香港又一次站在了全球金融市场的风口浪尖。