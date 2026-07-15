人行指加大逆周期和跨周期调节力度 实施适度宽松货币政策

人民银行副行长邹澜表示，人行将根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，把握好货币政策实施的力度、节奏和时机，加大逆周期和跨周期调节力度，著力扩大内需、优化供给，增强经济发展内生动力，不断巩固拓展经济稳中向好的势头。他又指，将实施好适度宽松的货币政策，为经济持续向好向优创造适宜的货币金融环境。

邹澜：人行工具箱丰富 包括降准

邹澜指出，人行的工具箱非常丰富，包括存款准备金、逆回购、中期借贷便利（MLF）、国债买卖等，并指出降准主要侧重于投放长期流动性，逆回购、中期借贷便利侧重于投放短中期流动性，「央行会根据流动性管理需要，适当选择并合理搭配这些工具。」

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增加隔夜逆回购操作频率

他称，下一步人行将继续平稳有序推动货币政策工具操作框架的改革完善，更好引导市场隔夜利率在政策利率附近平稳运行，同时结合一级交易商需求，研究逐步增加隔夜逆回购的操作频率，并与市场做好沟通。

「不宜根据单次操作量多少判断政策取向」

对于公开市场操作，邹澜表示，人行会统筹考虑多种因素变化，合理安排公开市场操作的品种和规模，有时回笼、有时投放，最终是保持流动性总量处于合适水平，从而促进短端利率在政策利率附近平稳运行。他指出，某一次的操作量多少是服务于流动性总量调控的需要，不宜根据单次操作量的多少来判断央行的政策取向，并指相对于央行的操作量，短端市场利率水平是一个更适宜的观测指标。

在利率方面，他指，人行将根据宏观经济运行情况、物价走势和宏观调控的需要，引导调控好利率水平，促进社会综合融资成本低位运行。

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人民币料双向波动

对于人民币走势，邹澜称，人民币兑美元汇率较去年底升值3%，目前处于6.8附近，大致处于近年中值，预计人民币汇率将双向波动。他指，坚持市场在汇率形成中的决定性作用，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。