中国6月新增人民币贷款1.61万亿逊预期 M2增速回落至8%

人民银行公布，上半年新增人民币贷款累计10.72万亿元（人民币，下同），其中6月约1.61万亿元，逊于市场预期。

M1较去年增长4%

数据指出，截至6月底人民币贷款余额282.63万亿元，按年增长5.2%。贷款结构上，上半年住户贷款减少3,668亿元，其中短期贷款减少5,881亿元，中长期贷款仅增加2,212亿元；而企事业单位贷款则增加11.13万亿元，其中短期贷款增加4.59万亿元，中长期贷款增加5.55万亿元，票据融资增加8,143亿元，非银行业金融机构贷款减少4,223亿元。

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另一方面，6月底广义货币（M2）余额356.71万亿元，按年增长8%，低于预期的8.5%，增速亦较5月的8.6%回落；狭义货币（M1）余额118.48万亿元，按年增长4%，两者差距仍维持较阔水平。流通中货币（M0）余额14.74万亿元，较去年同期增长11.8%。

上半年人币存款增17.76万亿

存款方面，上半年人民币存款增加17.76万亿元，其中住户存款增加7.58万亿元，非银行业金融机构存款增加4.65万亿元，财政性存款增加9,715亿元。月底人民币存款余额346.44万亿元，按年增长8.2%。

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6月社融规模增量3.36万亿 低过预期

此外，上半年社会融资规模增量累计为20.84万亿元，单计6月为3.36万亿元，低过市场预期，按年亦减少20.5%。上半年对实体经济发放的人民币贷款增加10.76万亿元，按年少增1.98万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1,609亿元，按年多增2,247亿元。