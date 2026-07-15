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内地上月70大中城市新建住宅售价按年跌3.3%

宏观经济
更新时间：14:00 2026-07-15 HKT
发布时间：14:00 2026-07-15 HKT

国家统计局公布，6月份70个大中城市商品住宅售价指数。据路透测算，6月70个大中城市新建住宅价格，按年跌3.3%，上月跌3.5%，已连跌36个月；按月下降0.1%，较上月0.2%的跌幅有所收窄。

国家统计局数据显示，四大一线城市中，上海新建住房按年录得增长3.1%，跑赢其他一线城市。其中，上海、深圳、广州新房价格按月分别升0.3%、0.3%及0.2%，北京则跌0.3%。

另外，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格按月上涨城市有20个，较上月增加4个，为2025年5月以来最多。惠州、徐州以0.4%涨幅领跑，杭州、宁波、厦门等涨0.3%。

二手住宅方面，一线城市二手住宅销售价格按月涨幅小幅回落至0.3%，二三线城市按月则录得下降。同比看，一线城市二手住宅价格按年下降4.9%，降幅较上月收窄0.9个百分点。

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