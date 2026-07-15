中国上季GDP增长4.3%逊预期 增速3年半最慢 分析：刺激政策或加快出台

据国家统计局公布，中国上半年GDP按年增长4.7%；第二季GDP按年升4.3%，为3年半以来最弱，并低于今年官方设定的4.5%至5%的目标区间，以及市场原先预期的4.5%。而第一季GDP增长率为5%。外界关注，本月的政治局会议会否推出经济刺激政策。

上半年固投跌5.7%超预期

另外，国统局同日公布「三头马车」数据，6月份规模以上工业增加值按年增长5.3%，增速较上月加快0.8个百分点，高于市场预期的4.7%，上半年按年增长5.4%；而6月社会消费品零售总额4.3万亿元人民币，按年增长1%，由跌转升，上月为下降0.6%，上半年按年增长1.3%。至于上半年固定资产投资录得22.64亿元，按年下降5.7%，逊市场预期的下跌4.9%，是2020年5年以来最大跌幅。当中，基础设施投资下降2.4%，制造业投资下降1.2%，房地产开发投资下降18%。

至于上半年全国城镇调查失业率平均值为5.2%。6月份全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。

关注政治局会议会否推新政策

中国第二季GDP逊市场预期，外界关注本月底举行的政治局会议，会否加大公共支出，以确保年度增长目标得以实现。澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆表示，投资收缩是第二季GDP疲弱的主因，他说中国在下半年仍需出台支持增长的政策，最好在第三季度结束前完成，「七月的政治局会议是我们密切关注的事件。」

渣打银行大中华及北亚首席经济学家丁爽表示，在已批准的预算下，内地仍有空间加快财政支出以支持基建投资，「我们认为政府将优先落实现有政策。」

虽然上半年GDP增长4.7%仍在官方设定的目标范围内，但总理李强在早前表示并未排除出台额外刺激的可能性，呼吁「准备和研究更多政策」。

或加快落实财政刺激政策

彭博经济学家Chang Shu及Eric Zhu相信，内地下半年政策节奏急需调整。「至少，决策者可能会加快落实三月承诺的财政刺激。更多货币宽松的理由也在增强。」

国统局：国民经济运行处合理区间

国统局表示，上半年国民经济运行在合理区间，新质生产力培育壮大，高质量发展向新向优，但外部不稳定不确定因素较多，国内供强需弱矛盾突出，经济向好基础还需巩固。下阶段坚持稳中求进、提质增效，加大逆周期和跨周期调节力度，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，著力建设强大国内市场，加紧培育壮大新动能，加力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。