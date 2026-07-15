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中国上季GDP增长4.3%逊预期 国统局：上半年国民经济运行在合理区间

宏观经济
更新时间：10:34 2026-07-15 HKT
发布时间：10:17 2026-07-15 HKT

据国家统计局公布，中国上半年GDP按年增长4.7%，第二季GDP按年升4.3%，为逾3年来最弱，并低于今年官方设定的4.5%至5%的目标区间，以及市场原先预期的4.5%。而第一季GDP增长率为5%。

上半年固投跌5.7%超预期

同日公布的首6个月固定资产投资，按年下降5.7%，跌幅超过预期。社会消费品零售在5月下跌0.6%后，意外增长1%。上月规模以上工业增加值则上升5.3%，胜市场预期。

另外，上半年全国城镇调查失业率平均值为5.2%。6月份全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。

国统局表示，上半年国民经济运行在合理区间，新质生产力培育壮大，高质量发展向新向优。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内供强需弱矛盾突出，经济向好基础还需巩固。下阶段，坚持稳中求进、提质增效，加大逆周期和跨周期调节力度，持续扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，著力建设强大国内市场，加紧培育壮大新动能，加力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

关注政治局会议会否推新政策

澳新银行大中华区首席经济学家杨宇霆表示，投资收缩是第二季GDP疲弱的主因，他说中国在下半年仍需出台支持增长的政策，最好在第三季度结束前完成，「七月的政治局会议是我们密切关注的事件。」
 

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